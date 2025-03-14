Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Ігоря Клименка під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Клименко підтвердив вбивство Ганула в Одесі

Ігор Клименко зауважив, що центральним апаратом Нацполіції сформована слідчо-оперативна група з кращих працівників, вона вже вирушила до Одеси.

Також до міста Одеса направлено полк Національної поліції... Я беру під особистий контроль розслідування, розкриття цього злочину,

– сказав міністр внутрішніх справ.

Зауважимо, повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста надійшло на спецлінію близько 10:30. Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув. Наразі правоохоронці вживають заходів для затримання стрільця.