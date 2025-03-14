Дем'ян Ганул був волонтером, блогером, зоо- та екозахисником. Він також заснував та керував ГО "Вуличний фронт", був учасником Революції гідності та екскерівником силового блоку Правого Сектору в Одесі. 24 Канал зібрав усю інформацію про інцидент, що відома наразі.
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Чоловіка застрелили посеред Одеси
Вдень 14 березня близько 10:30 з'явилася інформація, що посеред Одеси, у Приморському районі, застрелили чоловіка.
Стрілець після скоєного втік з місця злочину.
У ЗМІ одразу з'явилася інформація, що це міг бути активіст Дем'ян Ганул. Місцеві телеграм-канали опублікували фото загиблого. На тілі помітили татуювання, схоже на те, яке мав активіст.
Згодом у поліції підтвердили стрілянину та вбивство людини у центрі міста. Наразі вживаються заходи щодо затримання зловмисника.
"Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти. Подробиці згодом", – повідомили правоохоронці.
Глава МВС відреагував на вбивство Ганула
Очільник МВС Ігор Клименко під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що бере на розслідування вбивства Дем'яна Ганули під особистий контроль.
За його словами, центральний апарат Національної поліції України сформував слідчо-оперативну групу, яка складається з кращих працівників. Вони уже вирушили до Одеси.
Також до міста Одеса направлено полк Національної поліції... Я беру під особистий контроль розслідування, розкриття цього злочину,
– сказав міністр внутрішніх справ.
Він також озвучив першу інформацію щодо вбивства, яку вдалося зібрати. За його даними, у слідчих уже є конкретні зачіпки.
"Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затриманням", – наголосив посадовець.
Клименко також спростував інформацію про те, що стрілець був одягнутий у військову форму.
"Прохання користуватися лише інформацією з офіційних джерел", – звернувся Клименко.
Ганул отримував погрози та просив забезпечити йому захист
Влітку 2024 року суд у Москві заочно заарештував Дем'яна Ганула за кількома статтями. Тоді ж у мережу злили особисту інформацію активіста та його рідних.
Після останніх акцій з захисту честі військових ЗСУ, я отримую чимало погроз, вчора (22 липня 2024 року – 24 Канал) російські канали злили в мережу особисту інформацію про моїх рідних. Почалася ціла психологічна атака на мою сім'ю,
– писав активіст у липні 2024 року.
Також росіяни на різних інформаційних ресурсах публікували оголошення із закликом напасти на Ганулу. За це обіцяли нагороду 5 000 – 10 000 доларів.
Зважаючи на це, активіст одразу звернувся до поліції. Він просив у держави захисту.
"Враховуючи усі ризики, сьогодні я направив відповідні заяви на ім'я начальника СБУ в Одеській області Віктора Доровського та начальника головного управління поліції в Одеській області Івана Жука. Прошу їх негайно розглянути, та застосувати відповідні процесуальні заходи", – писав Ганул.