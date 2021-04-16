Президент Владимир Зеленский встретился в Париже с французским президентом Эммануэлем Макроном. По видеосвязи к политикам присоединилась немецкая канцлер Ангела Меркель.

Разговор с глазу на глаз французского и украинского президентов длился больше, чем предварительно планировалось. Он состоялся 16 апреля.

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По словам главы государства, российский президент к разговору не подключался. Однако Зеленский настроен и на то, чтобы провести разговор с его участием.

Вопрос безопасности ситуации на Востоке и деоккупации нашей территории – именно такие вопросы решаются на встречах "нормандской четверки",

– подчеркнул он.

Ранее украинский президент высказался про нормандский формат. Он считает, что "с его здоровьем" есть проблемы, но искусственное дыхание может сделать Макрон.

О ситуации на Донбассе

Зеленский пояснил, что обсудил с Макроном и Меркель, в частности, режим прекращения огня, который действовал на Донбассе с 27 июля 2020 года

Сначала, подчеркнул президент, все было "очень неплохо". Однако с начала 2021 года произошло осложнение ситуации, оккупанты увеличили количество обстрелов.

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