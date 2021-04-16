Президент Володимир Зеленський зустрівся у Парижі з французьким лідером Еммануелем Макроном. Через відеозв'язок до політиків долучилася німецька канцлерка Ангела Меркель.

Розмова віч-на-віч французького та українського президентів тривала більше, ніж попередньо планувалося. Вона відбулася 16 квітня.

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За словами глави держави, російський президент до розмови не підключався. Проте Зеленський налаштований і на те, аби провести розмову за його участі.

Питання безпекової ситуації на Сході та деокупації нашої території – саме такі питання вирішуються на зустрічах "нормандської четвірки",

– наголосив він.

Раніше український президент висловився про нормандський формат. Він вважає, що "з його здоров'ям є проблеми, але штучне дихання може зробити Макрон.

Про ситуацію на Донбасі

Зеленський пояснив, що обговорив з Макроном та Меркель, зокрема, режим припинення вогню, який діяв на Донбасі з 27 липня 2020 року

Спочатку, наголосив президент, все було "дуже непогано". Проте від початку 2021 року відбулося ускладнення ситуації, окупанти збільшили кількість обстрілів.

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