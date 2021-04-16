Президент Володимир Зеленський провів переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Парижі. До розмови по відеозв'язку долучилась і Ангела Меркель. Глава України в деталях розповів про порушення режиму тиші на Донбасі.

Подробицями переговорів Зеленський поділився на пресконференції після зустрічі. Президент сказав, що режим припинення вогню з 27 липня 2020 року діяв досить непогано.

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Українських військових вбивали прицільно, – Зеленський

Була обмежена кількість летальних випадків, проте ситуація різко змінилась на початку 2021 року.

Але з початку січня ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії. На цій контактній лінії ми побачили збільшення пострілів. Все це я детально розповів пану Макрону, а потім пані Меркель,

– сказав президент України.

Україна має докази злочинів бойовиків

Зеленський наголосив, що більшість військових України загинули не випадково, як це пояснює окупаційна влада. Захисників вбивали прицільно – здебільшого снайпери.

Всі ці докази є, вони передані українською стороною згідно з домовленостями ОБСЄ,

– зауважив Зеленський.

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Путін на відеозв'язок не виходив

Зазначимо, що 16 квітня президент Зеленський перебуває з офіційним візитом у Франції. Топтемою для зустрічі у Єлисейському палаці, звісно, стало загострення на Донбасі та стягнення російських військ до українських кордонів. У перемовинах брали 3 з 4 лідерів нормандського формату. Не було Володимира Путіна.