Германия и Франция не согласятся на компромисс с Россией в украинском вопросе. Такое мнение высказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, который отвечает за международное направление. В ОП надеются, что на уступки Кремлю не пойдут даже при условии ухода от власти Ангелы Меркель и сложной кампании для Эммануэля Макрона.

Об этом Жовква сообщил в интервью. Он отметил, что президент Владимир Зеленский уже имел разговор с вероятным следующим канцлером Германии Армином Лашетом.

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Зеленский общался с Армином Лашетом

В СМИ говорили, что он (Лашет – 24 канал) является пророссийским кандидатом. Нам же показалось, что этот политик очень хорошо знаком с украинским контекстом. Он поддерживает нас с точки зрения работы нормандского формата. Мы также вели переговоры с теми людьми, которые в дальнейшем тоже могут увеличить активность в немецкой политике, к примеру, с Маркусом Зьодером,

– сказал Жовква.

Зьодер, отметил заместитель председателя ОП, произвел впечатление прагматического человека, который хорошо понимает процессы, происходящие внутри Европы.

С Украиной не повторится "грузинский сценарий"

Относительно того, может ли повториться с Украиной "грузинская история" 2008 года, то Жовква так не считает. Тогда международное сообщество неактивно реагировало на российскую агрессию из-за кризиса в Европе и выборов в США.

Тогда мир "проспал". Сейчас лучшее состояние боевой готовности Украины, чем в 2014 году, и уровень политической готовности наших партнеров,

– отметил Жовква.

Меркель и Макрон провели переговоры с Путиным

Отметим, что 30 марта президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию на Донбассе. Также темами для разговора стало заключение Алексея Навального и эпидемия коронавируса. В Офисе Президента отреагировали на переговоры без участия Владимира Зеленского. В ОП отметили, что никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины.

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Важно! В ближайшее время лидеры "нормандской четверки" проведут новые переговоры. Однако произойдет это без Владимира Путина. В Зеленского отметили, что Украина консультируется с партнерами по нормандскому формату еженедельно.