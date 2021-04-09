У Зеленского считают, что Украине стоит ожидать нового военного обострения
В Офисе Президента заявили, что сообщения об эскалации конфликта Россией нельзя считать пустыми. Новое обострение противостояния пока является вполне вероятным.
Источник:LB.ua
Такое мнение высказал заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква. Сфера его ответственности – международная политика: переговоры, стратегические соглашения между Украиной и другими государствами.
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Новое обострение на Донбассе
Игорь Жовква рассказал, что стоит ожидать нового обострения. Такая информация есть в соответствующих украинских структурах. Ею пользуются и доводят до сведения международных партнеров.
В частности, с момента эскалации ситуации у границ Украины Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо,
– конкретизировал Жовква.
С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обменялся данными, но и получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки, рассказал замглавы Офиса Президента.
Куда Россия перебрасывает свое войско
- По данным украинской разведки, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной.
- Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team установила, что Россия развернула полевой военный лагерь возле границы с Украиной. Он расположен в Воронежской области.
- Колонны российской военной техники зафиксировали и на Крымском мосту.
- В Ростовской области и Краснодарском крае в небе заметили российские военные вертолеты и самолеты.
- Эксперты отмечают, что в ближайшие недели и месяцы Россия не будет наступать.
- Международные партнеры – Евросоюз, США и Канада – обещают Украине поддержку.
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