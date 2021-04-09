В Офисе Президента заявили, что сообщения об эскалации конфликта Россией нельзя считать пустыми. Новое обострение противостояния пока является вполне вероятным.

Такое мнение высказал заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква. Сфера его ответственности – международная политика: переговоры, стратегические соглашения между Украиной и другими государствами.

Тем временем Россия перебросила к границе с Украиной ракетные комплексы "Искандер": видео

Новое обострение на Донбассе

Игорь Жовква рассказал, что стоит ожидать нового обострения. Такая информация есть в соответствующих украинских структурах. Ею пользуются и доводят до сведения международных партнеров.

В частности, с момента эскалации ситуации у границ Украины Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо,

– конкретизировал Жовква.

С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обменялся данными, но и получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки, рассказал замглавы Офиса Президента.

Обратите внимание! 30 марта стало известно, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. С соответствующим заявлением выступил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Куда Россия перебрасывает свое войско

По данным украинской разведки, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной.

Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team установила, что Россия развернула полевой военный лагерь возле границы с Украиной. Он расположен в Воронежской области.

Колонны российской военной техники зафиксировали и на Крымском мосту.

В Ростовской области и Краснодарском крае в небе заметили российские военные вертолеты и самолеты.

Эксперты отмечают, что в ближайшие недели и месяцы Россия не будет наступать.

Международные партнеры – Евросоюз, США и Канада – обещают Украине поддержку.



Куда Россия стягивает свое войско / Инфографика 24 канала