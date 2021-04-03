Европейские страны тщательно следят за действиями России и ситуацией на Донбассе. Если Россия прибегнет к масштабной эскалации конфликта, это приведет к соответствующим последствиям для нее.

Об этом министр МИД Великобритании Доминик Рааб телефону рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе. Речь зашла и о том, что Россия цинично дезинформирует Европу и своих граждан о реальном положении дел на Донбассе.

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Что Великобритания думает об эскалации

Доминик Рааб заверил Дмитрия Кулебу, что Лондон внимательно следит за происходящим. Он подтвердил, что Великобритания поддерживает Украину и выразил убеждение, что любая попытка России пойти на масштабную военную эскалацию иметь для нее тяжелые последствия.

В разговоре с британским коллегой Домиником Раабе Кулеба заявил о распространяемой кремлевскими СМИ пропаганду: якобы Украина планирует наступление или провокации на Донбассе.

Это полная чушь. Украина никогда не стремилась и не стремится к эскалации, Украина всегда стремилась и стремится к миру,

– подчеркнул он.

Реакция Германии

Подобное мнение выразил и министерство МИД Германии. Там отметили, что деэскалация пока имеет решающее значение. "Мы внимательно следим за ситуацией на границе Украины и России. Мы солидарны с Украиной о том, что деэскалация сейчас имеет решающее значение для того, чтобы режим прекращения огня не оказался под угрозой", – написала пресс служба немецкого МИД в твиттере.

– We are closely monitoring the situation at the border between and . We agree with Ukraine that de-escalation is now crucial, in order not to put at risk the ceasefire. - FM @HeikoMaas in a call with his counterpart @DmytroKuleba today — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) April 2, 2021

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Кто еще выразил Украине поддержку

Прежде всего есть в американских СМИ появилась информация, что в ответ на агрессивные действия России США приводит свои войска в полную боевую готовность.

После президент Джо Байден подчеркнул, что Штаты не оставят Украину без поддержки.

В личной беседе с Зеленским он выразил приверженность администрации плана Владимира Зеленского.

Поддержку выразила Канада: министр МИД Марк Гарно осудил провокационные действия России и концентрацию ее войск вблизи украинской границы.

Европейский Союз тем временем официально осудил очередной призыв военных во временно оккупированном Крыму.



Ескалація на Донбасі: дії Росії / Інфографіка 24 каналу