Європейські країни ретельно стежать за діями Росії і ситуацією на Донбасі. Якщо Росія вдасться до масштабної ескалації конфлікту, це призведе до відповідних наслідків для неї.

Про це міністр МЗС Великої Британії Домінік Рааб телефоном розповів очільнику МЗС України Дмитру Кулебі. Мова зайшла і про те, що Росія цинічно дезінформує Європу та своїх громадян про реальний стан справ на Донбасі.

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Що Велика Британія думає про ескалацію

Домінік Рааб запевнив Дмитра Кулебу, що Лондон уважно стежить за подіями. Він підтвердив, що Велика Британія підтримує Україну і висловив переконання, що будь-яка спроба Росії піти на масштабну військову ескалацію матиме для неї тяжкі наслідки.

У розмові з британським колегою Домініком Раабом Кулеба заявив про поширювану кремлівськими ЗМІ пропаганду: нібито Україна планує наступ або провокації на Донбасі.

Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне миру,

– підкреслив він.

Реакція Німеччини

Подібну думку висловило і міністерство МЗС Німеччини. Там зазначили, що деескалація наразі має вирішальне значення. "Ми уважно стежимо за ситуацією на кордоні України і Росії. Ми солідарні з Україною стосовно того, що деескалація зараз має вирішальне значення для того, аби режим припинення вогню не опинився під загрозою", – написала пресслужба німецького МЗС у твітері.

– We are closely monitoring the situation at the border between and . We agree with Ukraine that de-escalation is now crucial, in order not to put at risk the ceasefire. - FM @HeikoMaas in a call with his counterpart @DmytroKuleba today — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) April 2, 2021

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Ескалація на Донбасі: дії Росії / Інфографіка 24 каналу