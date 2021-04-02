Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба телефоном поговорив з міністром закордонних справ Канади Марком Гарно. Головна тема розмови – ескалація Росії на Донбасі

Канада підтримує Україну

Дмитро Кулеба розповів канадському колезі, що Росія не хоче підтвердити готовність припинити вогонь. Він наголосив на загрозах нарощування російської військової присутності. Відтак підкреслив важливість посилення міжнародного тиску на Росію.

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Україна вдячна своїм друзям і партнерам за солідарність на тлі загострення Росією безпекової ситуації. Ми виступаємо за продовження переговорів і Москва має усвідомлювати, що за будь-який новий сплеск збройної агресії їй доведеться сплатити ціну,

​– наголосив Дмитро Кулеба.

Канадський міністр Марк Гарно засудив провокативні дії Росії та концентрацію її військ поблизу українського кордону. Він підтвердив непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України.

Раніше Дмитро Кулеба через загострення ситуації попросив ОБСЄ посилити патрулювання . Зокрема неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону на Донбасі.

Про що ще говорили дипломати

Окремо міністри обговорили грубі порушення прав людини в окупованому Криму та підготовку до саміту Кримської платформи 23 серпня.

Кулеба також подякував за запровадження Канадою додаткових санкцій проти Росіїю Вони стосуються окупації Кримського півострова.

Окремою темою розмови стала подальша робота новоствореної Українсько-канадської робочої групи з питань мобільності.

Наприкінці дипломати скоординували подальші дії щодо наступного етапу переговорів з Іраном щодо збиття літака МАУ.

У своєму твітері Дмитро Кулеба написав, що розмова була дружньою та предметною. Він подякував Канаді за непохитну підтримку суверенітету України.

Провів дуже дружню та предметну розмову з міністром закордонних справ Канади Марком Гарно на тлі системного загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Вдячній Канаді за солідарність та непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 1, 2021

Ескалація на Донбасі: важливо знати