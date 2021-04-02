Канада підтримує Україну: Кулеба обговорив із Марком Гарно ескалацію на Донбасі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба телефоном поговорив з міністром закордонних справ Канади Марком Гарно. Головна тема розмови – ескалація Росії на Донбасі
Джерело:пресслужба МЗС України
Канада підтримує Україну
Дмитро Кулеба розповів канадському колезі, що Росія не хоче підтвердити готовність припинити вогонь. Він наголосив на загрозах нарощування російської військової присутності. Відтак підкреслив важливість посилення міжнародного тиску на Росію.
Важливо Росія завела ситуацію у глухий кут, – Кулеба про ескалацію на Донбасі
Україна вдячна своїм друзям і партнерам за солідарність на тлі загострення Росією безпекової ситуації. Ми виступаємо за продовження переговорів і Москва має усвідомлювати, що за будь-який новий сплеск збройної агресії їй доведеться сплатити ціну,
– наголосив Дмитро Кулеба.
Канадський міністр Марк Гарно засудив провокативні дії Росії та концентрацію її військ поблизу українського кордону. Він підтвердив непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України.
Про що ще говорили дипломати
- Окремо міністри обговорили грубі порушення прав людини в окупованому Криму та підготовку до саміту Кримської платформи 23 серпня.
- Кулеба також подякував за запровадження Канадою додаткових санкцій проти Росіїю Вони стосуються окупації Кримського півострова.
- Окремою темою розмови стала подальша робота новоствореної Українсько-канадської робочої групи з питань мобільності.
- Наприкінці дипломати скоординували подальші дії щодо наступного етапу переговорів з Іраном щодо збиття літака МАУ.
У своєму твітері Дмитро Кулеба написав, що розмова була дружньою та предметною. Він подякував Канаді за непохитну підтримку суверенітету України.
Ескалація на Донбасі: важливо знати
- Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив про загрозу з боку Росії. Він заявив, що Росія стягує армію до кордону.
- В американському оборонному відомстві заявили, що глибоко стурбовані загостренням на Донбасі.
- У ЗМІ США з'явилася інформація, що держава приводить своє військо у повну бойову готовність.
- Згодом міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що у разі, якщо Росія почне ескалацію на Донбасі, США не залишать Україну на одинці.
- Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до провокацій, а "Росія грає м'язами".
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