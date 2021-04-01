Через накопичення військ окупантів біля кордону України: Кулеба попросив в ОБСЄ більше патрулів
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив з Генеральною секретаркою Організації з безпеки і співробітництва в Європі Хельгою Шмід. Вони розмовляли телефоном.
Джерело:Міністерство закордонних справ
Кулеба закликав ОБСЄ посилити патрулювання. Зокрема – неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону на Донбасі.
Зверніть увагу Росія пригрозила "руйнуванням України" в разі ескалації на Донбасі
Також очільник МЗС розповів Шмід про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Він наголосив на системному загостренні російської агресії у Донецькій та Луганських областях і в Криму.
ОБСЄ має стежити за діями Росії
Він зауважив, що дуже важливо відкрити додаткові передові патрульні бази ОБСЄ через концентрації військ країни-агресора біля кордону України.
ОБСЄ має пильно стежити за діями Росії,
– наголосив Кулеба.
Міністр заявив про небажання Росії підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.
Продовження мандату СММ
Окрім цього, Кулеба привітав рішення про продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та схвалення її бюджету.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
"Продовження мандату СММ особливо важливе на тлі загострення безпекової ситуації, яке влаштувала Росія. Монітори ОБСЄ, здатні все бачити і чути, нині як ніколи потрібні у Донецькій та Луганській областях", – сказав Кулеба.
Також сторони обговорили боротьбу з протидії пандемії COVID-19 та графік подальших взаємних контактів.
Що відомо про загострення на Донбасі
- Біля Шумів 26 березня російські окупанти вбили чотирьох українських військових, двоє – отримали поранення.
- У Кремлі не визнають провину і говорять про нібито "громадянську війну" в Україні.
- Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив про загрозу з боку Росії. Він заявив, що Росія стягує армію до кордону.
- В американському оборонному відомстві заявили, що глибоко стурбовані загостренням на Донбасі.
- Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до будь-яких провокацій.
Поділитися новиною