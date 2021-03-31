Засідання Тристоронньої контактної групи почалося з пропозиції повернутися до режиму тиші на Донбасі з 1 квітня. Про це заговорив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Як повідомив речник української делегації Олексій Арестович, Кравчук почав засідання з обговорення питання режиму тиші на Донбасі.

Важливо ЗСУ готові до адекватної відповіді, – Хомчак відзвітував у Раді про загострення на Донбасі

Кравчук запропонував повернутися до повного і всеосяжного припинення вогню з 1 квітня. Арестович уточнив, що пропозицію поки розглядають на засіданні ТКГ на рівні голів делегацій.

Зауважимо, що режим припинення вогню на Донбасі діє з 27 липня 2020 року. Однак російські окупанти регулярно його порушують, обстрілюючи наші позиції. З початку 2021 року ситуація в районі ООС істотно погіршилася. Після відносного затишшя на Донбасі знову активізувалися російські найманці й снайпери.

Загострення на Донбасі: головне

26 березня у районі Шумів сталася трагедія. Проросійські бойовики кілька годин обстрілювали позиції наших захисників.

Внаслідок цього 4 наших захисників загинули, ще 2 – отримали поранення. Українська сторона не відразу змогла евакуювати поранених бійців та забрати тіла загиблих героїв. Але після тривалих перемовин за участю ОБСЄ це таки вдалося зробити.

Володимир Зеленський оголосив, що проведе розмови з усіма лідерами нормандської четвірки. Щоправда, президент Росії Володимир Путін не планує розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Згодом стало відомо, що Путін, Меркель і Макрон без Зеленського обговорили Донбас. Очільник Кремля під час розмови переконував, що Росія не є стороною конфлікту.

Зауважимо, що Україна направить до національних урядів і парламентів іноземних держав заяву про російську агресію. У "Слузі народу" вважають її найжорсткішою за 7 років.