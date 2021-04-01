Из-за накопления войск оккупантов у границы Украины: Кулеба попросил в ОБСЕ больше патрулей
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поговорил с Генеральной секретаршей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Шмид. Они разговаривали по телефону.
Источник:Министерство иностранных дел
Кулеба призвал ОБСЕ усилить патрулирование. В частности – неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы на Донбассе.
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Также глава МИД рассказал Шмид о ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Он отметил системное обострение российской агрессии в Донецкой и Луганской областях и в Крыму.
ОБСЕ должна следить за действиями России
Он отметил, что очень важно открыть дополнительные передовые патрульные базы ОБСЕ из-за концентрации войск страны-агрессора у границы Украины.
ОБСЕ должна пристально следить за действиями России,
– отметил Кулеба.
Министр заявил о нежелании России подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.
Продление мандата СММ
Кроме этого, Кулеба приветствовал решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и одобрение ее бюджета.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
"Продолжение мандата СММ особенно важно на фоне обострения ситуации безопасности, которое устроила Россия. Мониторы ОБСЕ, способные все видеть и слышать, сейчас как никогда нужны в Донецкой и Луганской областях", – сказал Кулеба.
Также стороны обсудили борьбу по противодействию пандемии COVID-19 и график дальнейших взаимных контактов.
Что известно об обострении на Донбассе
- Под Шумами 26 марта российские оккупанты убили четырех украинских военных, двое – получили ранения.
- В Кремле не признают вину и говорят о якобы "гражданской войне" в Украине.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил об угрозе со стороны России. Он заявил, что Россия стягивает армию к границе.
- В американском оборонном ведомстве заявили, что глубоко обеспокоены обострением на Донбассе.
- Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к любым провокациям.
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