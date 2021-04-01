Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поговорил с Генеральной секретаршей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Шмид. Они разговаривали по телефону.

Кулеба призвал ОБСЕ усилить патрулирование. В частности – неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы на Донбассе.

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Также глава МИД рассказал Шмид о ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Он отметил системное обострение российской агрессии в Донецкой и Луганской областях и в Крыму.

ОБСЕ должна следить за действиями России

Он отметил, что очень важно открыть дополнительные передовые патрульные базы ОБСЕ из-за концентрации войск страны-агрессора у границы Украины.

ОБСЕ должна пристально следить за действиями России,

– отметил Кулеба.

Министр заявил о нежелании России подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.

Обратите внимание! Заседание Трехсторонней контактной группы началось с предложения вернуться к режиму тишины на Донбассе с 1 апреля. В то же время Россия такое предложение не поддержала.

Продление мандата СММ

Кроме этого, Кулеба приветствовал решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и одобрение ее бюджета.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

"Продолжение мандата СММ особенно важно на фоне обострения ситуации безопасности, которое устроила Россия. Мониторы ОБСЕ, способные все видеть и слышать, сейчас как никогда нужны в Донецкой и Луганской областях", – сказал Кулеба.

Также стороны обсудили борьбу по противодействию пандемии COVID-19 и график дальнейших взаимных контактов.

Что известно об обострении на Донбассе