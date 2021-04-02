Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по телефону поговорил с министром иностранных дел Канады Марком Гарно. Главная тема разговора – эскалация России на Донбассе

Канада поддерживает Украину

Дмитрий Кулеба рассказал канадскому коллеге, что Россия не хочет подтвердить готовность прекратить огонь. Он отметил угрозы наращивания российского военного присутствия. Поэтому подчеркнул важность усиления международного давления на Россию.

Важно Россия завела ситуацию в тупик, – Кулеба об эскалации на Донбассе

Украина благодарна своим друзьям и партнерам за солидарность на фоне обострения Россией ситуации безопасности. Мы выступаем за продолжение переговоров и Москва должна осознавать, что за любой новый всплеск вооруженной агрессии ей придется заплатить цену,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Канадский министр Марк Гарно осудил провокационные действия России и концентрацию ее войск вблизи украинской границы. Он подтвердил непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Дмитрий Кулеба из-за обострения ситуации попросил ОБСЕ усилить патрулирование. В частности неконтролируемого участка украинско-российской границы на Донбассе.

О чем еще говорили дипломаты

Отдельно министры обсудили грубые нарушения прав человека в оккупированном Крыму и подготовку к саммиту Крымской платформы 23 августа.

Кулеба также поблагодарил за введение Канадой дополнительных санкций против России Они касаются оккупации Крымского полуострова.

Отдельной темой разговора стала дальнейшая работа новосозданной украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности.

В конце дипломаты скоординировали дальнейшие действия по следующему этапу переговоров с Ираном по сбиванию самолета МАУ.

В своем Твиттере Дмитрий Кулеба написал, что разговор был дружеским и предметным. Он поблагодарил Канаду за непоколебимую поддержку суверенитета Украины.

Провів дуже дружню та предметну розмову з міністром закордонних справ Канади Марком Гарно на тлі системного загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Вдячній Канаді за солідарність та непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 1, 2021

Эскалация на Донбассе: важно знать