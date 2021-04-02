Канада поддерживает Украину: Кулеба обсудил с Марком Гарно эскалацию на Донбассе
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по телефону поговорил с министром иностранных дел Канады Марком Гарно. Главная тема разговора – эскалация России на Донбассе
Источник:прессслужба МИД Украины
Канада поддерживает Украину
Дмитрий Кулеба рассказал канадскому коллеге, что Россия не хочет подтвердить готовность прекратить огонь. Он отметил угрозы наращивания российского военного присутствия. Поэтому подчеркнул важность усиления международного давления на Россию.
Важно Россия завела ситуацию в тупик, – Кулеба об эскалации на Донбассе
Украина благодарна своим друзьям и партнерам за солидарность на фоне обострения Россией ситуации безопасности. Мы выступаем за продолжение переговоров и Москва должна осознавать, что за любой новый всплеск вооруженной агрессии ей придется заплатить цену,
– подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Канадский министр Марк Гарно осудил провокационные действия России и концентрацию ее войск вблизи украинской границы. Он подтвердил непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.
О чем еще говорили дипломаты
- Отдельно министры обсудили грубые нарушения прав человека в оккупированном Крыму и подготовку к саммиту Крымской платформы 23 августа.
- Кулеба также поблагодарил за введение Канадой дополнительных санкций против России Они касаются оккупации Крымского полуострова.
- Отдельной темой разговора стала дальнейшая работа новосозданной украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности.
- В конце дипломаты скоординировали дальнейшие действия по следующему этапу переговоров с Ираном по сбиванию самолета МАУ.
В своем Твиттере Дмитрий Кулеба написал, что разговор был дружеским и предметным. Он поблагодарил Канаду за непоколебимую поддержку суверенитета Украины.
Эскалация на Донбассе: важно знать
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил об угрозе со стороны России. Он заявил, что Россия стягивает армию к границе.
- В американском оборонном ведомстве заявили, что глубоко обеспокоены обострением на Донбассе.
- В СМИ США появилась информация, что государство приводит свое войско в полную боевую готовность.
- Впоследствии министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в случае, если Россия начнет эскалацию на Донбассе, США не оставят Украину один на один.
- Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к провокациям, а "Россия играет мышцами".
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