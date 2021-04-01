В Европейском союзе отреагировали на очередной призыв России во временно оккупированном Крыму. Союз назвал его нарушением международного права.

Реакция ЕС на призыв в Крыму

Евросоюз призвал Россию прекратить нарушение международного права в Крыму. Об этом заявила пресс-секретарь ЕС по внешним делам и политике безопасности Набила Массрали.

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Россия начала очередную призывную кампанию в незаконно оккупированном Крыму и Севастополе для привлечения жителей полуострова в Вооруженные силы России. Это еще одно нарушение международного гуманитарного права,

– сказала Массрали.

Она подчеркнула, что Россия подчиняется международному праву и обязана обеспечивать защиту прав человека на полуострове.

Пресс-секретарь подчеркнула, что ЕС не признает и не будет признавать незаконную оккупацию Крыма и Севастополя.

"Европейский союз призывает Россию прекратить все нарушения международного права на Крымском полуострове. ЕС непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", – подчеркнула политик.

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