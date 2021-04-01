Евросоюз осудил незаконный призыв России в Крыму
В Европейском союзе отреагировали на очередной призыв России во временно оккупированном Крыму. Союз назвал его нарушением международного права.
Источник:"Европейская правда"
Реакция ЕС на призыв в Крыму
Евросоюз призвал Россию прекратить нарушение международного права в Крыму. Об этом заявила пресс-секретарь ЕС по внешним делам и политике безопасности Набила Массрали.
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Россия начала очередную призывную кампанию в незаконно оккупированном Крыму и Севастополе для привлечения жителей полуострова в Вооруженные силы России. Это еще одно нарушение международного гуманитарного права,
– сказала Массрали.
Она подчеркнула, что Россия подчиняется международному праву и обязана обеспечивать защиту прав человека на полуострове.
Пресс-секретарь подчеркнула, что ЕС не признает и не будет признавать незаконную оккупацию Крыма и Севастополя.
"Европейский союз призывает Россию прекратить все нарушения международного права на Крымском полуострове. ЕС непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", – подчеркнула политик.
Главное о российском призыве в Крыму
- По данным украинских правозащитников, в марте суды в Крыму вынесли по меньшей мере 7 приговоров за уклонение от службы в армии России.
- "Крымская правозащитная группа" сообщила, что с 2014 года в российскую армию призвали более 28 тысяч жителей полуострова.
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