Украина запросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии, – Кулеба
Дмитрий Кулеба рассказал, о чем будет говорить с Энтони Блинкеном во время его визита в Киев. По словам министра иностранных дел, он запросит у госсекретаря США список военной поддержки.
Источник:CNN
Детали от Кулебы
Украина обратится к США с просьбой выделения оружия. Говорится о системах противовоздушной обороны и антиснайперских технологиях.
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Кулеба уточнил, что Украина не только хочет получить оружие от Штатов, но и купить его, поскольку партнерство должно быть взаимовыгодным.
Отметим, ранее глава МИД говорил, что основной темой визита Блинкена является безопасность. В то же время чиновники планируют также обсудить энергетическую сферу, торговлю и инвестиции.
Что известно о визите Блинкена в Киев
- Еще 27 апреля американские СМИ заявили, что госсекретарь собирается в Украину. 30 апреля чиновник подтвердил эту информацию и сообщил, что приедет в Киев "на следующей неделе", что означало начало мая.
- Визит Блинкена в Киев фактически будет решительным сигналом России, что США поддерживают Украину. Да, 6 мая американский чиновник пообщается с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел.
- По словам самого Блинкена, он обсудит с украинскими коллегами российскую агрессию, реформы и партнерство между государствами.
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