Дмитрий Кулеба рассказал детали предстоящего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Одной из ключевых тем его поездки будет безопасность.

Детали визита госсекретаря от Кулебы

Подоплека визита Блинкена является подготовленна. Об этом министр иностранных дел Украины заявил в интервью.

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Безусловно, будем говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут оказать США в реформах. Обсуждать экономику. Но я сказал бы, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания,

– рассказал глава МИД.

Он добавил, что у украинских и американских чиновников в последнее время было много контактов: "Я не помню, чтобы в истории Украины за такое короткое время произошло так много контактов с США на всех уровнях. То есть почва очень хорошо подготовлена. Мы будем иметь предметный разговор с государственным секретарем".

Что известно о поездке Блинкена