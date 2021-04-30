Безопасность и помощь от США, – Кулеба рассказал темы визита Блинкена
Дмитрий Кулеба рассказал детали предстоящего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Одной из ключевых тем его поездки будет безопасность.
Источник:"Радио Свобода"
Детали визита госсекретаря от Кулебы
Подоплека визита Блинкена является подготовленна. Об этом министр иностранных дел Украины заявил в интервью.
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Безусловно, будем говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут оказать США в реформах. Обсуждать экономику. Но я сказал бы, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания,
– рассказал глава МИД.
Он добавил, что у украинских и американских чиновников в последнее время было много контактов: "Я не помню, чтобы в истории Украины за такое короткое время произошло так много контактов с США на всех уровнях. То есть почва очень хорошо подготовлена. Мы будем иметь предметный разговор с государственным секретарем".
Что известно о поездке Блинкена
- Госсекретарь подтвердил, что на следующей неделе собирается в Украину. Вероятно речь идет о первой неделе мая. Визит связан с наращиванием российских войск на границе Украины.
- Визит Блинкена в Киев фактически будет решительным сигналом России, что США поддерживают Украину.
- По данным СМИ, Блинкен может обсудить в Киеве предстоящую встречу президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.
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