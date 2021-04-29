Европарламент принял резолюцию, в которой решил, что отключит Россию от платежной системы SWIFT, если та начнет наступление на Украину. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал такое решение.

Кулеба поблагодарил Европарламент за четкий ответ относительно угрозы со стороны России. Он подчеркнул, что Москва должна свернуть агрессию против Украины. Кстати Если Россия начнет наступление на Украину, ее отключат от системы SWIFT: решение Европарламента Незаконная блокада в Черном и Азовском морях должна быть завершена. Украина приветствует призыв ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе,

– написал Кулеба. Что известно о резолюции Европарламента Резолюцию "О России, деле Алексея Навального, наращивании российской военной мощи на границе с Украиной и нападении на Чехию" европейские парламентарии одобрили 29 апреля. Ее поддержали 549 депутатов, только 25 выступили против.

Поэтому если Кремль будет продолжать агрессию, Россию отключат от SWIFT, остановят импорт российской нефти и газа, заморозят все активы и запретят въезд приближенным к власти олигархам и их семьям.

Кроме того, в ЕС требуют от России вывести войска с Донбасса и вернуть Украине контроль над оккупированными Крымом, обеспечить свободу судоходства и транзита через Керченский пролив к портам Азовского моря, выполнять Минские договоренности. Обратите внимание! Ранее уже говорили о возможном отключении России от SWIFT. Тогда Москва заявила, что хочет создать свою альтернативу международной межбанковской системе передачи информации. Что этому предшествовало Россия начала активно стягивать войска к границе с Украиной и в оккупированный Крым. Разведка предупреждала, что, вероятно, агрессор готовит наступление.

Москва же утверждала, что все для учений.

Однако 23 апреля Минобороны России заявило, что "учения и внезапная проверка" закончились, поэтому военные возвращаются в места постоянной дислокации.

К слову, с 24 апреля Россия закрыла часть акватории Черного моря для иностранных кораблей в трех районах.