Если Россия начнет наступление на Украину, ее отключат от системы SWIFT: решение Европарламента
Европарламент принял резолюцию, в которой описан механизм влияния на Россию в случае военного наступления на Украину. Евросоюз должен будет немедленно отключить Россию от платежной системы SWIFT, остановить импорт российской нефти и газа, а также заморозить все активы олигархов России.
Источник:Европарламент
Документ "О России, деле Алексея Навального, наращивании российской военной мощи на границе с Украиной и нападении на Чехию" 29 апреля согласовали на заседании Европарламента.
Читайте также Российскую империю ждет окончательный распад, – российский журналист Яковенко
За резолюцию свои голоса отдали 548 европарламентариев, против были 25.
Если Москва будет продолжать агрессию, то ЕС должен
- немедленно отключить Россию от платежной системы SWIFT;
- остановить импорт российской нефти и газа;
- заморозить все активы и запретить въезд приближенным к власти олигархам и их семьям.
Резолюция содержит также следующие требования к России
- вывести войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над оккупированными Крымом и Севастополем;
- обеспечить свободу судоходства и транзита через Керченский пролив в порты Азовского моря;
- выполнять минские договоренности, конструктивно участвовать в нормандском процессе и Трехсторонней контактной группе.
А от ЕС депутаты требуют остановить строительство газопровода "Северный поток-2" и атомных электростанций "Росатом".
Подписанты также требуют "привлечь к международной уголовной ответственности российских чиновников, действия или бездействие которых привели к военным преступлениям в Украине".
Кроме того, документ содержит и другие требования к России, не связанные с Украиной
- немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального и всех задержанных во время протестов в его поддержку, расследовать его отравление;
- выслать из стран ЕС российских дипломатов из-за дипломатического скандала в связи со взрывом склада оружия в чешском Врбетице.
Поделиться новостью