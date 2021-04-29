Европарламент принял резолюцию, в которой описан механизм влияния на Россию в случае военного наступления на Украину. Евросоюз должен будет немедленно отключить Россию от платежной системы SWIFT, остановить импорт российской нефти и газа, а также заморозить все активы олигархов России.

Документ "О России, деле Алексея Навального, наращивании российской военной мощи на границе с Украиной и нападении на Чехию" 29 апреля согласовали на заседании Европарламента.

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За резолюцию свои голоса отдали 548 европарламентариев, против были 25.

Если Москва будет продолжать агрессию, то ЕС должен

немедленно отключить Россию от платежной системы SWIFT;

остановить импорт российской нефти и газа;

заморозить все активы и запретить въезд приближенным к власти олигархам и их семьям.

Резолюция содержит также следующие требования к России

вывести войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над оккупированными Крымом и Севастополем;

обеспечить свободу судоходства и транзита через Керченский пролив в порты Азовского моря;

выполнять минские договоренности, конструктивно участвовать в нормандском процессе и Трехсторонней контактной группе.

А от ЕС депутаты требуют остановить строительство газопровода "Северный поток-2" и атомных электростанций "Росатом".

Подписанты также требуют "привлечь к международной уголовной ответственности российских чиновников, действия или бездействие которых привели к военным преступлениям в Украине".

Кроме того, документ содержит и другие требования к России, не связанные с Украиной

немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального и всех задержанных во время протестов в его поддержку, расследовать его отравление;

выслать из стран ЕС российских дипломатов из-за дипломатического скандала в связи со взрывом склада оружия в чешском Врбетице.

Обратите внимание! Разговоры о возможном отключении России от SWIFT ведут уже давно. В начале апреля Москва заявила, что хочет создать альтернативу международной межбанковской системе передачи информации.