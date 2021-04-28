Олигархи не в состоянии противодействовать действиям российских властей. Однако режим Владимира Путина все равно ждет распад.

Об этом рассказал российский журналист Игорь Яковенко. Он пояснил, что в период Бориса Ельцина олигархи могли определенным образом влиять на действия власти, однако во времена Владимира Путина они начали вести себя иначе.

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"Они напуганы и сидят в совершенно "мокрых штанах". Они находятся под контролем спецслужб", – сказал Игорь Яковенко.

Он добавил, что любые попытки противодействовать Кремлю будут иметь негативные последствия для российских олигархов.

Каким может быть распад режима Путина

Однако нужна большая концентрация протеста для того, чтобы переломить ситуацию внутри России. В то же время журналист пояснил, что сценарий изменений не будет таким, как в 1990 году, когда люди выходили на улицы и режим разрушался.

Будет более длительный период гниения режима, его постепенный распад, который закончится разваливанием Российской Федерации. Это будет третий и окончательный этап распада Российской империи,

– сказал Игорь Яковенко.

Игорь Яковенко о распаде России: смотрите видео 24 канала