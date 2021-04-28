Олігархи не в змозі протидіяти діям російської влади. Проте на режим Володимира Путіна однаково чекає розпад.

Про це розповів російський журналіст Ігор Яковенко. Він пояснив, що в період Бориса Єльцина олігархи могли у певний спосіб впливати на дії влади, однак в часи Володимира Путіна вони почали поводитись інакше.

До теми Економіка Росії дуже залежна від ЄС, – євродепутат заговорив про нові санкції проти Кремля

"Вони налякані й сидять в абсолютно "мокрих штанах". Вони перебувають під контролем спецслужб", – сказав Ігор Яковенко.

Він додав, що будь-які спроби протидіяти Кремлю матимуть негативні наслідки для російських олігархів.

Яким може бути розпад режиму Путіна

Однак потрібна велика концентрація протесту для того, щоб переламати ситуацію всередині Росії. Водночас журналіст пояснив, що сценарій змін не буде таким, як у 1990 році, коли люди виходили на вулиці й режим руйнувався.

Буде більш тривалий період гниття режиму, його поступовий розпад, який закінчиться розваленням Російської Федерації. Це буде третій й остаточний етап розпаду Російської імперії,

– сказав Ігор Яковенко.

Ігор Яковенко про розпад Росії: дивіться відео 24 каналу