Росію можуть відключити від SWIFT: Кулеба привітав рішення ЄС
Європарламент прийняв резолюцію, у якій вирішив, що відключить Росію від платіжної системи SWIFT, якщо та почне наступ на Україну. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав таке рішення.
Джерело:твіттер Дмитра Кулеби
Кулеба подякував Європарламенту за чітку відповідь щодо загрози з боку Росії. Він наголосив, що Москва повинна згорнути агресію проти України.
До речі Якщо Росія почне наступ на Україну, її відключать від системи SWIFT: рішення Європарламенту
Незаконна блокада у Чорному та Азовському морях має бути завершена. Україна вітає заклик запровадити постійний моніторинг навігації у Керченській протоці,
– написав Кулеба.
Що відомо про резолюцію Європарламенту
- Резолюцію "Про Росію, справу Олексія Навального, нарощуванні російської військової могутності на кордоні з Україною і нападі на Чехію" європейські парламентарі схвалили 29 квітня. Її підтримали 549 депутатів, лише 25 виступили проти.
- Відтак якщо Кремль продовжуватиме агресію, Росію відключать від SWIFT, зупинять імпорт російської нафти та газу, заморозять всі активи та заборонять в'їзд наближеним до влади олігархам і їхнім сім'ям.
- Крім того, у ЄС вимагають у Росії вивести війська з Донбасу і повернути Україні контроль над окупованими Кримом, забезпечити свободу судноплавства і транзиту через Керченську протоку до портів Азовського моря, виконувати мінські домовленості.
Що цьому передувало
- Росія почала активно стягувати війська до кордону з Україною та окупованого Криму. Розвідка попереджала, що, ймовірно, агресор готує наступ.
- Москва ж стверджувала, що все для навчань.
- Проте 23 квітня Міноборони Росії заявило, що "навчання та раптова перевірка" завершилися, тому військові повертаються на місця постійної дислокації.
- До слова, з 24 квітня Росія закрила частину акваторії Чорного моря для іноземних кораблів у трьох районах.
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