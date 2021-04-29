Європарламент прийняв резолюцію, у якій вирішив, що відключить Росію від платіжної системи SWIFT, якщо та почне наступ на Україну. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав таке рішення.

Кулеба подякував Європарламенту за чітку відповідь щодо загрози з боку Росії. Він наголосив, що Москва повинна згорнути агресію проти України. До речі Якщо Росія почне наступ на Україну, її відключать від системи SWIFT: рішення Європарламенту Незаконна блокада у Чорному та Азовському морях має бути завершена. Україна вітає заклик запровадити постійний моніторинг навігації у Керченській протоці,

– написав Кулеба. Що відомо про резолюцію Європарламенту Резолюцію " Про Росію, справу Олексія Навального, нарощуванні російської військової могутності на кордоні з Україною і нападі на Чехію" європейські парламентарі схвалили 29 квітня. Її підтримали 549 депутатів, лише 25 виступили проти.

Про Росію, справу Олексія Навального, нарощуванні російської військової могутності на кордоні з Україною і нападі на Чехію" європейські парламентарі схвалили 29 квітня. Її підтримали 549 депутатів, лише 25 виступили проти. Відтак якщо Кремль продовжуватиме агресію, Росію відключать від SWIFT, зупинять імпорт російської нафти та газу, заморозять всі активи та заборонять в'їзд наближеним до влади олігархам і їхнім сім'ям.

Крім того, у ЄС вимагають у Росії вивести війська з Донбасу і повернути Україні контроль над окупованими Кримом, забезпечити свободу судноплавства і транзиту через Керченську протоку до портів Азовського моря, виконувати мінські домовленості. Зверніть увагу! Раніше вже говорили про можливе відключення Росії від SWIFT. Тоді Москва заявила, що хоче створити свою альтернативу міжнародної міжбанківської системи передачі інформації. Що цьому передувало Росія почала активно стягувати війська до кордону з Україною та окупованого Криму. Розвідка попереджала, що, ймовірно, агресор готує наступ.

Москва ж стверджувала, що все для навчань.

Проте 23 квітня Міноборони Росії заявило, що "навчання та раптова перевірка" завершилися, тому військові повертаються на місця постійної дислокації.

До слова, з 24 квітня Росія закрила частину акваторії Чорного моря для іноземних кораблів у трьох районах.