Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил американским журналистам, что собирается посетить Украину "на следующей неделе". Скорее всего, речь идет о первой неделе мая.

Об этом Блинкен сказал в интервью каналу CBS. Его анонс появился 29 апреля, а полный выпуск опубликуют в воскресенье, 2 мая.

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Блинкен приедет в Украину

Когда это произойдет

Журналисты CBS в анонсе интервью государственного секретаря США Энтони Блинкена указали, что:

Блинкен высказался об отводе части российских войск от украинской границы.

А также подтвердил, что прибудет в Украину с визитом "на следующей неделе" (в начале мая).

Впрочем, в отрывке видео этого подтверждения нет. Пока что в нем только слова Блинкена о Путине (у госсекретаря спросили, зачем главе Кремля собирать военных возле Украины).

На границе с Украиной Россия накопила больше сил, чем когда-либо с 2014 – когда Россия фактически вторглась (в Украину – 24 канал). Я не могу сказать, что мы знаем намерения Путина. Но мы увидели в течение последних нескольких дней, что часть из них (войск России – 24 канал) фактически начали отступать,

– ответил Энтони Блинкен.

Почему визит Блинкена в Киев является важным

Визит Энтони Блинкена в Киев фактически будет решительным знаком России, что США максимально поддерживают Украину.