Пригрозил санкциями: Блинкен советует союзникам США не покупать оружие у России
В Госдепартаменте США посоветовали союзникам воздержаться от заключения крупных контрактов на поставки российского вооружения. Ведь из-за этого они могут попасть под санкции.
Источник:Интерфакс-Украина
Такое заявление 29 апреля сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Он говорил об этом в ходе "круглого стола" в Госдепартаменте США.
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Всем союзникам США следует избегать крупных закупок российского вооружения. Говорится, в частности, о новых партиях С-400,
– подчеркнул Блинкен.
И отметил, что при заключении таких соглашений могут быть введены ограничительные меры. Это предусматривает закон о санкциях в отношении противников США.
Комментируя поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, Блинкен обратил внимание на то, что США выступали против этой сделки.
Что стоит знать о С-400: основное
Источник: "Википедия"
- Это российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия, зенитный ракетный комплекс нового поколения.
- Она создана для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
- Каждая такая система обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей (при наличии 8 комплексов) с наведением на них до 160 ракет.
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