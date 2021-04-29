В Госдепартаменте США посоветовали союзникам воздержаться от заключения крупных контрактов на поставки российского вооружения. Ведь из-за этого они могут попасть под санкции.

Такое заявление 29 апреля сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Он говорил об этом в ходе "круглого стола" в Госдепартаменте США.

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Всем союзникам США следует избегать крупных закупок российского вооружения. Говорится, в частности, о новых партиях С-400,

– подчеркнул Блинкен.

И отметил, что при заключении таких соглашений могут быть введены ограничительные меры. Это предусматривает закон о санкциях в отношении противников США.

Комментируя поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, Блинкен обратил внимание на то, что США выступали против этой сделки.

Обратите внимание! Из-за этого в конце 2020 года США ввели против Секретариата оборонной промышленности Турции.

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Источник: "Википедия"