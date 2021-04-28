Госсекретарь Энтони Блинкин заявил, что США хотелось бы иметь "стабильные отношения" с Россией. Однако это зависит от действий президента Владимира Путина.

По словам Блинкена, если Путин откажется от эскалации, Штаты и Россия смогут сотрудничать в ряде сфер. Это пойдет странам во благо.

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Если он (Владимир Путин – 24 канал) откажется от эскалации, тогда, я думаю, будут сферы, в которых мы сможем работать вместе на благо наших общих интересов. Например, в области стратегической стабильности,

– заявил Блинкен.

Однако Блинкен заметил: если Путин не остановится, Штаты будут противостоять его действиям.

Обратите внимание! По данным американских СМИ, Блинкен уже в мае 2021 может посетить Украину. Этот визит продемонстрирует миру, что официальный Вашингтон считает Киев своим союзником.

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