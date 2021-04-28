Держсекретар Ентоні Блінкін заявив, що США хотілося б мати "стабільніші відносини" з Росією. Однак це залежить від дій президента Володимира Путіна.

За словами Блінкена, якщо Путін відмовиться від ескалації, Штати та Росія зможуть співпрацювати у низці сфер. Це піде країнам на благо.

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Якщо він (Володимир Путін – 24 канал) відмовиться від ескалації, тоді, я думаю, будуть сфери, в яких ми зможемо працювати разом на благо наших спільних інтересів. Наприклад, в області стратегічної стабільності,

– заявив Блінкен.

Однак Блінкен зауважив: якщо Путін не зупиниться, Штати протистоятимуть його діям.

Зверніть увагу! За даними американських ЗМІ, Блінкен вже у травні 2021 року може відвідати Україну. Цей візит продемонструє світові, що офіційний Вашингтон вважає Київ своїм союзником.

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