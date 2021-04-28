Сполучені Штати будуть надалі використовувати можливості брати участь у дипломатичному процесі між Києвом та Москвою щодо конфлікту. Однак Росія має припинити бути непоступливою.

Про це "Голосу Америки" повідомили в Державному департаменті США. Там відзначили, Росія повинна виконувати зобов'язання та щиро працювати, аби закінчити війну на Донбасі.

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США передали Україні майже 8 мільйонів доларів допомоги

Сполучені Штати надали Міністерству оборони України військову допомогу на майже 8 мільйонів доларів. Як повідомляє посольство США в Україні, гроші були спрямовані на:

вдосконалення систем управління і зв'язку;

запасні частини та агрегати для автомобілів;

медичне обладнання;

тактичне спорядження.

До теми Збройні сили України отримали допомогу від США на майже 8 мільйонів доларів

Чудово знаю, як мислить Путін, – ексагент ФБР

Республіканець і колишній агент ФБР Браян Фітцпатрік заявив, Росія робить низку речей, щоб дестабілізувати Україну й залякати Балтійські країни. "Я надто добре ознайомлений зі всіма тактиками, набором інструментів, які використовує Путін. Він – агент КДБ, я – кар'єрний агент ФБР, і чудово знаю, як він мислить", – розповів політик.

Блінкен привітав створення Великою Британією режиму антикорупційних санкцій

Державний секретар США Ентоні Блінкен привітав рішення Великої Британії створити режим антикорупційних санкцій. За його словами, це зміцнить партнерство обох країн у боротьбі з корупцією й незаконними фінансовими операціями в глобальному масштабі.

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