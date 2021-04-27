Україна чекає на гостей зі Сполучених Штатів Америки – на Державного секретаря США Ентоні Блінкена, а згодом й на власне президента Джо Байдена. Це позитивна новина для країни, адже мовиться про підтримку світового лідера.

Про це розповіла журналістка та ведуча Тетяна Кругова. За інформацією ЗМІ, Держсекретар США Ентоні Блінкен може відвідати Україну вже у травні.

До теми Держсекретар США може приїхати в Україну вже в травні, – ЗМІ

"Відносини України та США зараз перезавантажуються після правління Трампа. Призначена пані посол у США – Оксана Маркарова, цілком ймовірно, що й Сполучені Штати змінять свого посла в Україні", – сказала Тетяна Кругова.

Окрім того, незабаром офіційний Вашингтон призначить спецпредставника з врегулювання конфлікту на Донбас, ким може стати Вікторія Нуланд, яка відома своєю послідовною критикою Росії, зауважила журналістка.

Боротьба проти агресії Росії в Європі

Водночас вона зазначила, що у Європі триває своя боротьба з агресією Росії, адже згодом Європарламент розгляне питання санкцій проти Росії, в яких є сенсаційні пункти:

блокування "Північного потоку-2";

відключення від платіжної системи SWIFT;

заборона купівлі нафти;

заборона подорожей російських олігархів до ЄС.

Нехай російські олігархи подорожують Росією, вона така велика, і як казав Путін – ніде не закінчується. Тільки боюся, що їм там не сподобається,

– сказала Кругова.

Проте відповідний пакет санкцій, за інформацією експертів, можуть не прийняти. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів, що це дуже жорсткі санкції й таких не брали навіть після того, як Росія вторглася в Україну й окупувала Крим, тож незрозуміло, чому зараз їх хочуть прийняти.

Водночас у Кремлі знову наголосили, що Путін готовий говорити із Зеленським, але не про Донбас, тобто розв'язати це питання на двосторонній зустрічі з Путіним не вийде, зауважила ведуча.

Актуально Росія тисне не перший рік, але ми постійно маємо бути готові, – Зеленський

"То навіщо взагалі до нього їхати. Хоча, з Путіним можна поговорити про двосторонні відносини, які дуже зіпсувалися. Аж так, що не встигаємо висилати дипломатів, Росія – наших, а ми їхніх", – сказала Тетяна Кругова.

Вона нагадала, що ще один дипломат буде пакувати валізи в Росію, адже Міністерство закордонних справ оголосило російського консула в Одесі персоною нон-ґрата, він має виїхати з України до 30 квітня.

Тетяна Кругова про підтримку України США та Європою: дивіться відео