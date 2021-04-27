Відносини України та США перезавантажуються, – Кругова про боротьбу з агресією Росії
Україна чекає на гостей зі Сполучених Штатів Америки – на Державного секретаря США Ентоні Блінкена, а згодом й на власне президента Джо Байдена. Це позитивна новина для країни, адже мовиться про підтримку світового лідера.
Джерело:24 канал
Про це розповіла журналістка та ведуча Тетяна Кругова. За інформацією ЗМІ, Держсекретар США Ентоні Блінкен може відвідати Україну вже у травні.
До теми Держсекретар США може приїхати в Україну вже в травні, – ЗМІ
"Відносини України та США зараз перезавантажуються після правління Трампа. Призначена пані посол у США – Оксана Маркарова, цілком ймовірно, що й Сполучені Штати змінять свого посла в Україні", – сказала Тетяна Кругова.
Окрім того, незабаром офіційний Вашингтон призначить спецпредставника з врегулювання конфлікту на Донбас, ким може стати Вікторія Нуланд, яка відома своєю послідовною критикою Росії, зауважила журналістка.
Боротьба проти агресії Росії в Європі
Водночас вона зазначила, що у Європі триває своя боротьба з агресією Росії, адже згодом Європарламент розгляне питання санкцій проти Росії, в яких є сенсаційні пункти:
- блокування "Північного потоку-2";
- відключення від платіжної системи SWIFT;
- заборона купівлі нафти;
- заборона подорожей російських олігархів до ЄС.
Нехай російські олігархи подорожують Росією, вона така велика, і як казав Путін – ніде не закінчується. Тільки боюся, що їм там не сподобається,
– сказала Кругова.
Проте відповідний пакет санкцій, за інформацією експертів, можуть не прийняти. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів, що це дуже жорсткі санкції й таких не брали навіть після того, як Росія вторглася в Україну й окупувала Крим, тож незрозуміло, чому зараз їх хочуть прийняти.
Водночас у Кремлі знову наголосили, що Путін готовий говорити із Зеленським, але не про Донбас, тобто розв'язати це питання на двосторонній зустрічі з Путіним не вийде, зауважила ведуча.
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"То навіщо взагалі до нього їхати. Хоча, з Путіним можна поговорити про двосторонні відносини, які дуже зіпсувалися. Аж так, що не встигаємо висилати дипломатів, Росія – наших, а ми їхніх", – сказала Тетяна Кругова.
Вона нагадала, що ще один дипломат буде пакувати валізи в Росію, адже Міністерство закордонних справ оголосило російського консула в Одесі персоною нон-ґрата, він має виїхати з України до 30 квітня.
Тетяна Кругова про підтримку України США та Європою: дивіться відео
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