Украина ждет гостей из Соединенных Штатов Америки – Государственного секретаря США Энтони Блинкена, а впоследствии и собственно президента Джо Байдена. Это позитивная новость для страны, ведь говорится о поддержке мирового лидера.

Об этом рассказала журналистка и ведущая Татьяна Круговая. По информации СМИ, Госсекретарь США Энтони Блинкен может посетить Украину уже в мае.

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"Отношения Украины и США сейчас перезагружаются после правления Трампа. Назначена госпожа посол в США – Оксана Маркарова, вполне вероятно, что и Соединенные Штаты изменят своего посла в Украине", – сказала Татьяна Круговая.

Кроме того, вскоре официальный Вашингтон назначит спецпредставителя по урегулированию конфликта на Донбассе, кем может стать Виктория Нуланд, которая известна своей последовательной критикой России, отметила журналистка.

Борьба против агрессии России в Европе

В то же время она отметила, что в Европе продолжается своя борьба с агрессией России, ведь впоследствии Европарламент рассмотрит вопрос санкций против России, в которых сенсационные пункты:

блокирование "Северного потока-2";

отключение от платежной системы SWIFT;

запрет покупки нефти;

запрет путешествий российских олигархов в ЕС.

Пусть российские олигархи путешествуют Россией, она такая большая, и как говорил Путин – нигде не заканчивается. Только боюсь, что им там не понравится,

– сказала Круговая.

Однако соответствующий пакет санкций, по информации экспертов, могут не принять. Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, что это очень жесткие санкции и таких не принимали даже после того, как Россия вторглась в Украину и оккупировала Крым, поэтому непонятно, почему сейчас их хотят принять.

В то же время в Кремле вновь подчеркнули, что Путин готов говорить с Зеленским, но не о Донбассе, то есть решить этот вопрос на двусторонней встрече с Путиным не получится, заметила ведущая.

Актуально Россия давит не первый год, но мы постоянно должны быть готовы, – Зеленский

"Зачем вообще к нему ехать. Хотя, с Путиным можно поговорить о двусторонних отношениях, которые очень испортились. Да так, что не успеваем высылать дипломатов, Россия – наших, а мы их", – сказала Татьяна Круговая.

Она напомнила, что еще один дипломат будет паковать чемоданы в Россию, ведь Министерство иностранных дел объявило российского консула в Одессе персоной нон грата, он должен выехать из Украины до 30 апреля.

Татьяна Круговая о поддержке Украины США и Европой: смотрите видео