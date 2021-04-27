Президент Владимир Зеленский считает, что Украина все равно должна быть наготове на случай жесткой эскалации от России на Донбассе. Нет гарантии, что она опять не вернет свою технику и людей туда, откуда недавно забрала.

Такое мнение Владимир Зеленский высказал во время рабочего визита в Херсонскую область. Он побывал на военных позициях, расположенных возле оккупированного Крыма.

Больше об этом Проверяем готовность, – Зеленский побывал на позициях украинских военных в Херсонской области

Нет гарантии, что войска не вернутся

Относительно недавнего скопления российских войск на востоке Украины, то, по словам президента, Россия не первый год давит на Украину. Впрочем, наше государство воспринимает это спокойно. "Мы постоянно должны быть готовы", – сказал Зеленский.

Возможности для деэскалации ситуации создали совместно Украина, США и Европа. Однако это не может гарантировать, что провокации не возобновятся. В то же время Зеленский поддержал решение России не углублять конфликт.

Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все поддерживаем решение отвести войска от границы с Украиной. Это говорит уже о намерении не продлевать эскалацию,

– отметил президент.

Эскалация и отвод войск России