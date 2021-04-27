Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область. Глава государства посетил военные позиции, которые расположены непосредственно на границе с оккупированным Крымом.

Зеленского ознакомили с оперативной обстановкой и системой укреплений. Также, президент имел возможность осмотреть блиндаж и окопы.

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Зеленский подчеркнул, что войска должны быть начеку

Время глава государства уделил и общению с военнослужащими, которые здесь несут службу. После этого, Зеленский наведался в базовый лагерь украинских военных. Он расположен вблизи села Чаплинка. Президенту показали спальный и санитарный модули, а также спортзал.

Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии – техническое и психологическое,

– рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что армия России отошла от границ – не означает, что она не может вернуться, поэтому нужно быть постоянно начеку.

Зеленский передал тепловизоры и приборы ночного видения

Зеленский также пообщался с медиками и спросил их о проведении вакцинации. Военным президент привез приборы ночного видения и тепловизоры.

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