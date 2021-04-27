Зеленский в Херсоне проведет совещание по безопасности: обсудят ситуацию у границ Украины
Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область. Он посетит позиции украинских военных на границе с оккупированным Крымом и проведет совещание по безопасностной ситуации на этой территории.
Источник:Офис Президента Украины
Владимир Зеленский также ознакомится с ситуацией на временной админгранице с оккупированным Крымом. К тому же он пообщается с военнослужащими.
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Зеленский на Херсонщине
Владимир Зеленский 27 апреля начал рабочую поездку по Херсонской области. Президент планирует:
- посетить передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом;
- там ознакомиться с оперативной обстановкой и пообщаться с военнослужащими;
- провести в Херсоне совещание по безопасностной ситуации на административной границе с временно оккупированным Крымским полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.
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