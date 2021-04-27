Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область. Он посетит позиции украинских военных на границе с оккупированным Крымом и проведет совещание по безопасностной ситуации на этой территории.

Владимир Зеленский также ознакомится с ситуацией на временной админгранице с оккупированным Крымом. К тому же он пообщается с военнослужащими. Кстати О Донбассе не будут говорить, – в Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Зеленского Зеленский на Херсонщине Владимир Зеленский 27 апреля начал рабочую поездку по Херсонской области. Президент планирует: посетить передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом;

там ознакомиться с оперативной обстановкой и пообщаться с военнослужащими;

провести в Херсоне совещание по безопасностной ситуации на административной границе с временно оккупированным Крымским полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях. Новость дополняется...