Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Херсонщину. Він відвідає позиції українських військових на межі з окупованим Кримом та проведе нараду щодо безпекової ситуації на цій території.

Володимир Зеленський також ознайомиться з ситуацією на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом та поспілкується з військовими. До речі Про Донбас не говоритимуть, – у Кремлі прокоментували можливу зустріч Путіна і Зеленського Що планує Зеленський на Херсонщині Володимир Зеленський 27 квітня почав робочу поїздку по Херсонській області. Президент планує: відвідати передові позиції українських військових на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом;

там же ознайомитись з оперативною обстановкою та поспілкуватись з військовослужбовцями;

провести в Херсоні нараду щодо безпекової ситуації на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях. Зверніть увагу! Володимир Зеленський 3 травня відвідає Польщу. Зокрема він приїде на святкування 230-річчя прийняття першої конституції країни. До того ж він зустрінеться з главою польської держави Анджеєм Дудою.