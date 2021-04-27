Президент України Володимир Зеленський 3 травня завітає до Польщі на святкування 230-річчя прийняття першої конституції країни. Під час візиту він також проведе зустріч з главою польської держави Анджеєм Дудою.

Про це після зустрічі у Варшаві зі заступником керівника ОП Ігорем Жовквою повідомив голова бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський.

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Про що говорили під час зустрічі

Кшиштоф Щерський повідомив, що зустріч з Ігорем Жовквою стосувалася чотирьох тем, а саме:

взаємних візитів президентів;

активності російської армії на сході України і в акваторії Чорного моря;

польського головування в ОБСЄ у 2022 році;

підтримки України на форумах НАТО та ЄС.

Він зазначив, що президент Польщі відвідає Україну під час святкування 30-річчя Незалежності.

Польща головуватиме в ОБСЄ

Голова бюро міжнародної політики президента Польщі поінформував, що Варшава розглядає різні сценарії збільшення ролі ОБСЄ у стабілізації ситуації на сході України.

Водночас Кшиштоф Щерський наголосив, що Росія не спішить відводити свої війська від українських кордонів. За його словами, були лише поодинокі перекидання сил до місць постійної дислокації.

Техніка, бойові можливості залишилися. Маємо справу з поміркованим рівнем відведення військ. Українська сторона оцінює це як паузу в напруженій ситуації,

– сказав політик.

Він додав, що Польща також переконуватиме партнерів по НАТО та ЄС щодо ширшого розвитку відносин з Україною.

Зверніть увагу! Наприкінці березня в Офісі Президента заявили, що Володимир Зеленський відвідає Польщу. Візит до Варшави планують на початку травня