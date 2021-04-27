Встретится с Дудой: в Польше подтвердили визит Зеленского 3 мая
Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая приедет в Польшу на празднование 230-летия принятия первой конституции страны. Во время визита он также проведет встречу с главой польского государства Анджеем Дудой.
Источник:пресс-служба президента Польши
Об этом после встречи в Варшаве с заместителем руководителя ОП Игорем Жолквой сообщил глава бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский.
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О чем говорили во время встречи
Кшиштоф Щерский сообщил, что встреча с Игорем Жовквой касалась четырех тем, а именно:
- взаимных визитов президентов;
- активности российской армии на востоке Украины и в акватории Черного моря;
- польского председательства в ОБСЕ в 2022 году;
- поддержки Украины на форумах НАТО и ЕС.
Он отметил, что президент Польши посетит Украину во время празднования 30-летия Независимости.
Польша будет председательствовать в ОБСЕ
Глава бюро международной политики президента Польши сообщил, что Варшава рассматривает различные сценарии увеличения роли ОБСЕ в стабилизации ситуации на востоке Украины.
В то же время Кшиштоф Щерский подчеркнул, что Россия не спешит отводить свои войска от украинских границ. По его словам, были лишь единичные переброски сил к местам постоянной дислокации.
Техника, боевые возможности остались. Украинская сторона оценивает это как паузу в напряженной ситуации,
– сказал политик.
Он добавил, что Польша также будет убеждать партнеров по НАТО и ЕС относительно более широкого развития отношений с Украиной.
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