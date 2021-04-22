Росія проведе в окупованому Криму бойові навчання
В окупованому Криму 22 квітня пройдуть навчання за участю бойових кораблів і суден російського Чорноморського флоту та Каспійської флотилії. Росія проведе тренування своїх військ на території полігону Опук.
Джерело:ТАСС
Про російські військові навчання на території окупованого Кримського півострова видання повідомляє з посиланням на російське міноборони.
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Що відомо про нові військові навчання окупантів у Криму
Навчання підуть на полігоні Опук, неподалік Керчі та Феодосії. Для цього туди напередодні перекинули російські війська.
У навчаннях візьмуть участь підрозділи загальновійськового об'єднання, об'єднання ВПС і ППО, бойові кораблі й судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії, підрозділи Повітряно-десантних військ,
– йдеться у повідомленні.
У міноборони Росії додали, що можливості полігону дозволяють відпрацювати десантування військ і подолання протидесантної оборони противника, здійснювати висадку морського десанту до 2 батальйонів морської піхоти одночасно, виконувати стрільби по берегових цілях.
Ситуація на Сході України та у Криму: основне
- Вже кілька тижнів Росія активно стягує свої війська та техніку до кордонів України. У Кремлі запевняють, що нібито готуються до бойових навчань.
- Володимир Зеленський зазначив, що Україна прагне до мирного вирішення конфлікту, але готова боронити свою землю від агресора.
- Крім того, український президент запропонував Володимиру Путіну зустрітися "у будь-якому місці на Донбасі".
- Водночас Джо Байден запевнив, що США не покинуть Київ наодинці у випадку загострення ситуації.
Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу
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