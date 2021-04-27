У Кремлі заявили, що підтримують ініціативу Володимира Зеленського про проведення зустрічі з Володимиром Путіним. Однак наголосили, що діалог повинен базуватися лише на питаннях двосторонніх відносин, тобто про ситуацію на Донбасі російський лідер говорити не хоче.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що Путін абсолютно чітко виклав своє ставлення до можливого наповнення такого діалогу.

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Що у Кремлі кажуть про зустріч Путіна та Зеленського

Він (діалог – 24 канал) може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин, а не пошуків врегулювання конфлікту на Півдні та Сході України,

– заявив Пєсков.

Водночас прессекретар глави Кремля наголосив, що "бажання розмовляти завжди можна тільки вітати".

Пєсков додав, що слід з'ясувати ще багато деталей щодо можливої зустрічі Путіна і Зеленського. Адміністрації глав обох держав, за словами Пєскова, перебувають в постійному контакті щодо цього.

Прессекретар Путіна знову порадив українській стороні говорити щодо окупованих територій з бойовиками. Мовляв, "Росія до цього не має жодного стосунку".

Також Пєсков сказав, що Київ наразі не пропонував конкретні майданчики для можливої ​​зустрічі президентів України та Росії.

Що відомо про можливу зустріч глав України та Росії