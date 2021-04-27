В Кремле заявили, что поддерживают инициативу Владимира Зеленского о проведении встречи с Владимиром Путиным. Однако подчеркнули, что диалог должен базироваться лишь на вопросах двусторонних отношений, то есть о ситуации на Донбассе российский лидер говорить не хочет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин абсолютно четко изложил свое отношение к возможному наполнению такого диалога.

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Что в Кремле говорят о встрече Путина и Зеленского

Он (диалог – 24 канал) может касаться только проблематики двусторонних отношений, а не поиска урегулирования конфликта на Юге и Востоке Украины,

– заявил Песков.

В то же время пресс-секретарь главы Кремля подчеркнул, что "желание разговаривать всегда можно только приветствовать".

Песков добавил, что следует выяснить еще много деталей относительно возможной встречи Путина и Зеленского. Администрации глав обоих государств, по словам Пескова, находятся в постоянном контакте на этот счет.

Пресс-секретарь Путина также сказал, что Киев пока не предлагал конкретные площадки для возможной встречи президентов Украины и России.

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