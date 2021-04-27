Рано что-то говорить и верить России, – Пентагон о том, миновала ли угроза возле границ Украины
США продолжат внимательно наблюдать за отводом войск России от границ Украины. В Пентагоне подчеркнули, что пока рано утверждать, что российские войска действительно отвели.
Источник:Минобороны США
Ситуацию относительно отвода российских войск на брифинге в Минобороны США прокомментировал представитель Пентагона Джон Кирби.
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Говорить что-то пока рано
Мы не можем здесь говорить об информации разведки, мы видели некоторый отвод части российских войск от Украины, но еще рано говорить и верить тому, что, по словам России, это были военные учения, и они уже закончились,
– отметил Кирби.
Представитель Пентагона заверил, что Соединенные Штаты по-прежнему продолжат очень пристально следить за отводом войск России от границ Украины.
Напомним, ранее в Пентагоне уже заявляли, что на данный момент рано оценивать заявления российской стороны о завершении учений и отводе войск от Украины.
Российские войска под украинской границей и в Крыму: основное
- В течение последнего месяца Россия массово стягивала войска и технику к границам с Украиной и на территорию оккупированного Крыма, уверяя, что это "учения" и "собственная потребность перемещения".
- В то же время в Пентагоне заявляли, что концентрация войск на украинской границе больше, чем была в 2014 году.
- 22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что войска покидают Южный и Западных округа и возвращаются в места постоянной дислокации. А уже 23 апреля российские войска действительно начали покидать оккупированный Крым.
- В МИД Украины отметили, что соблюдение Россией слова позволит ослабить напряженность. Однако Киев ожидает подтверждений разведки и объяснений Кремля относительно того, зачем было стягивать эти войска под украинскую границу.
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