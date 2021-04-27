США продолжат внимательно наблюдать за отводом войск России от границ Украины. В Пентагоне подчеркнули, что пока рано утверждать, что российские войска действительно отвели.

Ситуацию относительно отвода российских войск на брифинге в Минобороны США прокомментировал представитель Пентагона Джон Кирби.

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Говорить что-то пока рано

Мы не можем здесь говорить об информации разведки, мы видели некоторый отвод части российских войск от Украины, но еще рано говорить и верить тому, что, по словам России, это были военные учения, и они уже закончились,

– отметил Кирби.

Представитель Пентагона заверил, что Соединенные Штаты по-прежнему продолжат очень пристально следить за отводом войск России от границ Украины.

Напомним, ранее в Пентагоне уже заявляли, что на данный момент рано оценивать заявления российской стороны о завершении учений и отводе войск от Украины.

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