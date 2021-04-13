Эскалация на границах с Украиной, к которой прибегает Россия, является одной из крупнейших после распада Советского Союза. Для Украины может повториться план действий России, который она уже использовала в Грузии в войне 2008 года.

Такое мнение высказал министр обороны Украины Андрей Таран на встрече с послом Франции Этьеном де Понсеном. Он встретился с ним накануне переговоров между Зеленским и Макроном.

Тем временем Зеленский встретится с Макроном в Париже 16 апреля – СМИ

Грузинский сценарий для Украины

По словам Тарана, впервые со времен распада Советского Союза зафиксировано развертывание вблизи украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками Российской Федерации.

Такая концентрация российских войск на Севере, Востоке и Юге Украины, по мнению Андрея Тарана, угрожает не только безопасности нашего государства, но и стабильности в Европе.

Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне осознаем, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных Сил Украины в нападении на мирное население…

– заявил Таран.

Он добавил: уже более 400 тысячам человек на оккупированных территориях выданы российские паспорта.

По мнению Тарана, самым мощным сигналом, способным привести в чувство руководство России, могло бы стать предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО. Поэтому Украина рассчитывает на благоприятную позицию Франции как члена НАТО.

Конфликт в Грузии: коротко