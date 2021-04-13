Россия может готовить для Украины грузинский сценарий 2008 года, – Минобороны
Эскалация на границах с Украиной, к которой прибегает Россия, является одной из крупнейших после распада Советского Союза. Для Украины может повториться план действий России, который она уже использовала в Грузии в войне 2008 года.
Источник:Министерство обороны
Такое мнение высказал министр обороны Украины Андрей Таран на встрече с послом Франции Этьеном де Понсеном. Он встретился с ним накануне переговоров между Зеленским и Макроном.
Тем временем Зеленский встретится с Макроном в Париже 16 апреля – СМИ
Грузинский сценарий для Украины
По словам Тарана, впервые со времен распада Советского Союза зафиксировано развертывание вблизи украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками Российской Федерации.
Такая концентрация российских войск на Севере, Востоке и Юге Украины, по мнению Андрея Тарана, угрожает не только безопасности нашего государства, но и стабильности в Европе.
Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне осознаем, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных Сил Украины в нападении на мирное население…
– заявил Таран.
Он добавил: уже более 400 тысячам человек на оккупированных территориях выданы российские паспорта.
По мнению Тарана, самым мощным сигналом, способным привести в чувство руководство России, могло бы стать предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО. Поэтому Украина рассчитывает на благоприятную позицию Франции как члена НАТО.
Конфликт в Грузии: коротко
- Летом 2008 года, в Южной Осетии участились вооруженные провокации. В ответ на это Россия направила туда дополнительные силы так называемых миротворцев.
- С Абхазией и Южной Осетией Грузия конфликтовала еще с начала 90-х.
- После провозглашения ими независимости от Тбилиси начался вооруженный конфликт.
- 8 августа 2008 года, когда Грузия активно размышляла над вступлением в НАТО, на ее территорию ворвались российские самолеты и бронетехника.
- Боевые действия распространились на Абхазию и уже через несколько дней вышли за пределы сепаратистских регионов. Российские войска массово бомбили грузинские города, а линия фронта вплотную подошла к Тбилиси.
- В конце концов Грузия и Россия согласились на перемирие и отвод войск. Поэтому 12 августа бои прекратились. Вскоре Россия признала Южную Осетию и Абхазию "независимыми государствами". Но свои войска Москва не вывела и по сей день.
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