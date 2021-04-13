Ескалація на кордонах з Україною, до якої вдається Росія, є однією з найбільших після розпаду Радянського Союзу. Для України може повторитися план дій Росії, до якого вона вже вдавалася у Грузії на війні 2008 року.

Таку думку висловив міністр оборони України Андрій Таран на зустрічі з послом Франції Етьєном де Понсеном. Він зустрівся з ним напередодні переговорів між Зеленським і Макроном.

Тим часом Зеленський зустрінеться з Макроном у Парижі 16 квітня, – ЗМІ

Грузинський сценарій для України

За словами Тарана, уперше з часів розпаду Радянського Союзу зафіксовано розгортання поблизу українських кордонів передових командних пунктів та розгалуженої системи управління військами Російської Федерації.

Така концентрація російських військ на Півночі, Сході та Півдні України, на думку Андрія Тарана, загрожує не лише безпеці нашої держави, але й стабільності в Європі.

Ми не можемо дозволити собі недооцінювати ситуацію і цілком свідомі, що Росія здатна планувати для України повторення грузинського сценарію 2008 року. Для цього можуть бути використані провокації для звинувачення Збройних Сил України у нападі на мирне населення…

– заявив Таран.

Він додав: уже понад 400 тисячам осіб на окупованих територіях видано російські паспорти.

На думку Тарана, найпотужнішим сигналом, здатним привести до тями керівництво Росії, могло б стати наданняУкраїні Плану дій щодо членства в НАТО. Щодо цього Україна розраховує на сприятливу позицію Франції як члена Альянсу.

Конфлікт у Грузії: коротко