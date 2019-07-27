Грузинсько-російська війна: основні дати протистояння

Після того як міжнародна спільнота визнала Косово незалежною країною, серби озвіріли. А Росія, яка всіма силами вболівала за сербів, пообіцяли помститися. Відлуння Косово прокотилося за тисячі кілометрів, грім грянув рівно через пів-року на Кавказі. Показовою розправою для світу стала атака на Грузію.

На саміті НАТО у Бухаресті Грузія та Україна отримали відмову. Тоді Франція і Німеччина переконали інші країни, що Київ та Тбілісі поки не готові до отримання дорожньої карти вступу країн до Північноатлантичного альянсу.

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Як сказав військовий експерт Торніке Шарашенідзе, у серпні 2008 року конфлікт між Грузією та Росією був неминучий і тоді РФ відкрила у Сухумі та Цхинвалі свої представництва.

До літа напруга в автономних республіках росла. В Осетії почалися загадкові обстріли позицій російських миротворців, а також грузинських і осетинських силовиків. Хто стріляє – невідомо. Росія й осетинська влада звинувачує Грузію, у той час як грузини ховають загиблих і закликають припинити провокації.



Під час війни обидві сторони вчиняли злочини проти мирного населення

Влітку 2008 року до Абхазії прибувають російські військові. За офіційною версією, нібито для ремонту залізничних колій. Неофіційно – щоб підсилити місцевих сепаратистів. У відповідь на активізацію російських військ у регіоні, 15 липня неподалік Тбілісі розпочалися спільні військові навчання грузинської та американської армії.

У цей самий час біля грузинського кордону почалися маневри росіян. Участь в Immediate Response-2008 брали 1650 військовослужбовців, з них 1000 американців і 600 грузинів. В операції "Кавказ-2008" взяли участь вісім тисяч військових з повітряно-десантних і десантно-штурмових дивізій. При цьому після навчань російські підрозділи залишились у Північній Осетії. Це був один з останніх тривожних дзвінків.



Навчання неподалік Тбілісі

1 серпня маховик війни почав розгойдуватися з блискавичною швидкістю. На фугасі підірвалися грузинські поліцейські поблизу адмінкордону з Осетією. А на кордоні із Південною Осетією почалися арт-обстріли, снаряди били в обидві сторони. Росіяни з осетинами звинувачували грузинів, Тбілісі вимагав припинити провокації та не розпалювати конфлікт.

Ми навіть не готувалися до війни. Розумієте. коли розпочалась війна, я був командиром бригади. Тоді приблизно 40% військовослужбовців були у відпустці. Ми всі відпочивали,

– згадав командир п'ятої бригади ЗС Грузії Зураб Агладзе.

З одного боку, тодішній президент Грузії Міхаел Саакашвілі запропонував Осетії значні поступки, з іншого – 7 серпня до кордонів з Південною Осетією підтягується грузинська армія. 12 тисяч військових і бронетехніка підсилюють заяви Тбілісі про готовність боротися за прописані в конституції суверенність і недоторканість кордонів Грузії.

Осетинська сторона залпами зустріла грузинських військових. Просуватися вперед доводилося з перестрілками. Станом на 8 серпня 2008 року військова адміністрація у Тбілісі була встановлена у кількох населених пунктах. Перед цим були обстріляні військові бази сепаратистів у Цхінвалі.



Осетинська сторона залпами зустріла грузинських військових

Впродовж кількох годин відбувається низка вирішальних подій:

► Саакашвілі демонструючи силу, просить Осетію повернутися за стіл переговорів.

► Осетини звертаються до кремля по допомогу.

► Росія відкрито починає свою гру.

Все почалося, якщо я не помиляюся 5 чи 6 серпня, коли почали обстрілювати наших миротворців. Ми втратили одного, потім трьох. І коли вони почали евакуйовувати Цхвінвалі, ми подумали, що щось відбувається. І вже з ранку 7 серпня ми почали ставитися до цього серйозно. Але виявилося, що вони вже були на нашій території,

– Зураб Агладзе.

Щоб деморалізувати грузинів зранку 8 серпня Росія починає артобстріл Горі й Карелі – найбільших грузинських містах розташованих найближче до південноосетинського кордону.



Росія починає артобстріл Горі й Карелі

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