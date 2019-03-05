Страна-агрессор: какие войны начала Россия после распада СССР

Уже пять лет прошло с момента, когда Россия ввела на территорию украинского Крыма "зеленых человечков". Дальнейший сценарий всем нам хорошо знаком. Псевдореферендум, аннексия Крыма и российско-украинская война в Украине. Однако это не единственная война, в результате которой страны или их регионы потеряли свободу и независимость.

После распада СССР в 1991 году Россия инициировала немало войн. Одни имели вид открытого вооруженного конфликта, другие же – только тайно поддерживались правительством РФ.

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Война в Грузии

Еще в начале 90-х годов прошлого века у Грузии были тяжелые отношения с двумя сепаратистскими регионами – Абхазией и Южной Осетией. После провозглашения ими независимости от Тбилиси начался вооруженный конфликт. Тогда формально нейтральная Россия помогала абхазской стороне военной техникой.

Для урегулирования конфликта РФ навязала соглашение, согласно которому разместила в проблемных регионах своих военных, изображая их миротворцами. Сепаратистские регионы Грузии стали де-факто независимыми, но на самом деле полностью находились под контролем Москвы.

Абхазию и Южную Осетию поддерживала Россия

Однако вооруженный конфликт на том не закончился. Ведь летом 2008 года, когда Грузия активно размышляла над вступлением в НАТО, в Южной Осетии участились вооруженные провокации. В частности постоянным обстрелам подверглись грузинские села. В ответ на это Россия направила туда дополнительные силы так называемых миротворцев.

8 августа на территорию Грузии ворвались российские самолеты и бронетехника. Боевые действия распространились на Абхазию и уже через несколько дней вышли за пределы сепаратистских регионов. Российские войска массово бомбили грузинские города, а линия фронта вплотную подошла к Тбилиси.

Российские "миротворцы"

Тогда наши партнеры нас просто не слышали. Я помню, сколько говорили о том, что Россию надо остановить, что она аннексирует грузинскую территорию. Она очень четко влияла, в том числе через эти аннексированные территории, на внешнюю политику Грузии. В частности для того, чтобы остановить процесс евроинтеграции и вступление в НАТО,

– сказал экс-министр обороны Грузии Григол Катамадзе.

Тогда в конфликт вмешался Евросоюз. В конце концов, Грузия и Россия согласились на перемирие и вывод войск. Поэтому 12 августа бои прекратились. Вскоре Россия признала Южную Осетию и Абхазию "независимыми государствами". Но свои войска Кремль не вывел и по сей день.



Во время войны обе стороны совершали преступления против мирного населения

Приднестровский конфликт

Конфликты внутри Молдовы были еще до распада Советского Союза. Взгляды на будущее страны разделились. И если одни мечтали о присоединении к Румынии, то другие же желали и впредь оставаться под кремлевским крылом.

В 1990 году пять восточных районов образовали так называемую Приднестровскую Молдавскую республику. Тогда власть не смогла вернуть территориальную целостность. К тому же, в конфликт начала вмешиваться мощная российская армия, размещенная в Приднестровье.

Российские войска в Приднестровье При поддержке Кремля приднестровцы постепенно вытеснили с левого берега Днестра официальную власть. Тогда Молдова ввела чрезвычайное положение и начала вооруженный конфликт. Урегулированию ситуации способствовали международные посредники. В 1999 году на Стамбульском саммите ОБСЕ Россия обещала вывести свои войска и вооружение из Приднестровья. Впрочем, под предлогом обеспечения "миротворческого" контингента и в дальнейшем поставляла новое оружие в регион. Псевдореспублика, которую поддерживает Кремль В начале 2000 годов россияне разработали "Меморандум Козака", согласно которому территория имела особый статус в составе Молдовы, при этом сохраняя присутствие российских войск до 2020 года. Путин и в дальнейшем отказывается выводить с территории Приднестровья части 14 армии, обладающей огромным арсеналом оружия. К тому же, непризнанная миром республика существует только благодаря финансовым дотациям России.

Первая чеченская война

Считается, что первая чеченская война началась 11 декабря 1994 года. Именно тогда колонны российских войск вошли на территорию Чечни, которая хотела объявить независимость от Москвы. Однако спусковой крючок нажали еще 26 ноября, когда танки "военной оппозиции" ворвались в столицу Чечни, город Грозный.

Оппозиция действующему президенту Чечни Джохару Дудаеву, которую активно поддерживал Кремль, потерпела сокрушительное поражение во время захвата Грозного. В ответ российская авиация нанесла удар по военным аэродромам, уничтожив все военные чеченские самолеты. После того президент РФ Борис Ельцин подписал указ о необходимости проведения военной операции в Чеченской республике.

Первый президент РФ Борис Ельцин

Россияне начали штурм Грозного в новогоднюю ночь. Тысячи мирных жителей погибли во время недельной серии массовых авиабомбардировок и ракетных и артиллерийских обстрелов. Эти обстрелы стали самыми масштабными со времен Второй мировой войны.

Следующий штурм Грозного начался 7 января 1995 года и продолжался до 6 марта. Он закончился взятием столицы Чечни





Президентский дворец до и после войны

Под давлением Государственной Думы и общественности российское руководство во главе с Ельциным было вынуждено рассмотреть возможность ведения переговоров.

Продолжение боевых действий в Чечне могло серьезно повредить престижу России на международной арене. Поэтому Ельцин решил подписать указ о нормализации ситуации в Чечне, которым объявил мораторий на боевые действия с 28 апреля по 11 мая 1995 года.

31 августа 1996 года в Хасавюрте было заключено мирное соглашение, по которому российские войска должны были бы полностью выйти из Чеченской Республики Ичкерии. Однако, как и во всех предыдущих случаях, Кремль не сдержал своего слова – войска до сих пор дислоцируются в Чечне.



Война в Чечне

Вторая чеченская война

В начале сентября 1999 года в Москве, Буйнакске и Волгодонске были взорваны жилые дома. В результате погибли более 300 человек еще 1700 получили ранения. Официальное расследование Кремля нашло в этом так называемый "кавказский след". Это и развязало руки российским властям для Второй чеченской войны, стратегические цели которой сформулировал Владимир Путин.

По его словам, необходимо было поставить барьер для международного терроризма, который проник в Чечню. А также предотвратить распад России и взять под защиту чеченское население, что стало "жертвой местных сепаратистских и экстремистских бандформирований".

Владимир Путин и Борис Ельцин

30 сентября 1999 года танковые подразделения российской армии вошли на территорию Чечни. Этот день и считают началом Второй чеченской войны, которая официально была названа Москвой "контртеррористической операцией на Северном Кавказе".

Используя артиллерию и авиацию, россияне до 16 октября заняли треть республики, а к декабрю уже контролировали всю ее равнинную часть. Осада Грозного началась 26 декабря и продолжалась до 6 февраля 2000 года.

Россияне бомбили Грозный

После того оппозиция российским войскам вынужденно переместилась в горы, где развернулись активные партизанские действия. Однако Кремль делал ставку не только на грубую военную силу, но и на переманивание на свою сторону выдающихся фигур сепаратистов.

После того как президент Ичкерии Аслан Масхадов в марте 2000 года был фактически отстранен от власти и возглавил чеченское вооруженное сопротивление, во главе промосковской администрации Чечни стал главный муфтий Ичкерии Ахмат Кадыров. Впоследствии он перешел на сторону федеральных войск.



Ахмат Кадыров и Владимир Путин

До конца 2004 года, большинство оппозиционных борцов было уничтожено. 16 апреля 2009 года Вторая Чеченская война считается завершенной. Ручной Ахмат Кадыров погиб через семь месяцев после избрания на должность в результате теракта. Его сын, Рамзан, стал президентом Чечни и сейчас является фактическим наследником трона вождя в РФ.

Война в Украине

Весной 2014 года переброшенные из России и с крымских баз войска без опознавательных знаков начали оккупировать Крымский полуостров. Также было создано вооруженное российское формирование "самооборона Крыма". Впоследствии они получили название "зеленые человечки".

"Зеленые человечки" в Крыму

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся псевдореферендум, по сфальсифицированным "результатам" которого Россия включила Крым в свой состав. 100 стран мира, в частности страны-члены Европейского союза и США, не признали результатов псевдореферендум.

А 27 марта была принята резолюция Генассамблеи ООН, в которой подчеркивается, что референдум в Крыму и Севастополе не имеет законной силы. Тогда резолюцию не поддержали Россия, Беларусь, Боливия, Армения и другие поддерживаемые РФ страны, в частности Венесуэла и Сирия.

После этого было временно остановлено членство РФ в международном клубе G8, а ведущие страны мира внедрили первый этап трехуровневого плана санкций. Главным образом они направлены против банковской системы РФ и граждан России, причастных к агрессии против Украины.

Генассамблея ООН подписала резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины

Уже с середины апреля 2014 вооруженные группы пророссийских активистов начали захватывать админздания в городах Донбасса, а впоследствии и на Луганщине. Украинская власть в ответ заявила о проведении Антитеррористической операции с привлечением Вооруженных сил. Постепенно противостояние переросло в масштабный военный конфликт с боевиками, которых активно поддерживает Москва, в том числе непосредственно военными подразделениями.

Разведывательно-диверсионные подразделения Вооруженных сил РФ, применяя оружие, заняли в Славянске и Красном Лимане Донецкой области ряд государственных учреждений и дома силовых структур. Кроме того, они раздали оружие и помогали боевикам в расшатывании ситуации.

Як Росія анексувала Крим Наші журналісти підготували відеохроніку про те, як відбувалася насильницька анексія Криму Російською Федерацією у 2014 році Опубліковано 24 Канал Середа, 20 лютого 2019 р.

Несмотря на многочисленные доказательства присутствия российских войск на территории Украины, официально Россия не признавала факта своего вторжения. А президент РФ Владимир Путин заверил, что российских войск в Украине нет.

Некоторые украинские политики называют войну на востоке Украины "гибридной". Ведь после блокировки Януковичем курса на евроинтеграцию и начала в стране Революции Достоинства, кремлевская пропаганда эволюционировала.

Теперь информационная война против Украины откровенно шовинистическая, агрессивно имперская и фашистская. Она направлена на то, чтобы демонизировать в глазах российского и мирового общества руководство Украины.

Главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев

С начала войны на Востоке Украины прошло пять лет, потерь среди наших защитников становится все меньше. С помощью госфинансирования, волонтеров и неравнодушных украинцев военные ВСУ имеют новейшее снаряжение и модернизированную технику. Благодаря поддержке международного сообщества мирная страна научилась воевать и защищать свою безопасность, однако война пока так и не закончилась.

Война в Сирии

После смерти Хафеза Асада к власти пришел его сын Башар. За времена правления диктатора в Сирии вырос уровень безработицы и коррупции. Вследствие этого в марте 2011 года южные регионы охватили массовые акции протеста. Главным требованием демонстрантов были демократические изменения. Однако после того, как правительство применило к вольнодумцам насилие, протестующие начали требовать отставки президента.

Беспокойство охватывало все больше людей и раскол между сторонами углублялся. Сторонники оппозиции для самозащиты взяли в руки оружие. Тогда Асад устремился всеми возможными методами удержать власть в своих руках. В этом его помогла, конечно же, Россия. На сторону диктатора встал также и Иран, а США, Турция и Саудовская Аравия заняли сторону повстанцев.



Башар Асад и Владимир Путин

У Кремля еще раньше были военные базы в Сирии, поэтому в 2015 году начал проводить так называемую воздушную кампанию в поддержку Асада. Именно эта помощь переломила ход войны в пользу правительства. А от "воздушной кампании" Путина тогда умерли сотни мирных людей.

Сейчас Сирия превратилась в арену для противостояния демократического Запада и неосоветской России. В этом конфликте замешаны большие силы многих стран, которые не могут теперь просто отказаться от того, что происходит. После неоднократных химических атак Асада, сокрушительных бомбардировок РФ и ракетных ударов США страна превратилась в руины.

Как изменился сирийский город за пять лет бомбардировок

Война в Сирии считается одной из самых жестоких войн в истории человечества, в результате которой погибли сотни тысяч мирных жителей. 1,5 миллиона человек остались калеками. Минимум 6,1 миллиона сирийцев стали внутренними переселенцами, а еще 5,6 миллиона уехали за границу. Эта война еще не завершилась.



Сколько людей погибло в войнах, которые устроила РФ