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      Россия готовится к войне с противником, соразмерным с Китаем или НАТО, – аналитики

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      Российские военные учения
      Российские военные учения / Getty Images

      Россия готовит свои Вооруженные силы к войне. Кремль готовится ко встрече противника, соразмерного с Китаем или НАТО, считают аналитики Шведского агентства оборонных исследований.

      До 2009 года Россия занималась вооруженными конфликтами и войнами локального характера, а учения ее армии после 2009 года указывают на амбиции уже регионального уровня. Об этом говорится в докладе "Подготовка к войне – военные учения России на стратегическом уровне 2009-2017 годы", которую заказало Министерство обороны Швеции.

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      За последние 10 лет масштаб военных учений России вырос в разы. Открытые российские источники свидетельствуют, что в 2009-2012 годах в военных учениях России принимали участие 10-20 тысяч человек, а в учениях 2013-2017 годов – уже 90-150 тысяч.

      Участниками российских военных учений "Восток-2014" были около 150 тысяч человек и 8 тысяч единиц оружия, а учений "Восток-2018" – более 300 тысяч.

      Військові навчання Росії
      Военные учения России "Восток-2014"

      При этом важны не цифры, а действия России, отметил Йохан Норберг из Шведского агентства оборонных исследований.

      У них много персонала. У них много материальных средств, даже если большая их часть старая и с советских времен. Но учения создают потенциал, то есть подразделения, которые могут выполнять поставленные задачи в боевых действиях,
      – сказал Норберг.

      В последние годы Россия открыто применяла свои вооруженные силы в войне с Грузией (в 2008 году), во время аннексии украинского Крыма (в 2014 году) и в Сирии (с 2015 года).

      С 2013 года Россия привлекает к военным ученимя все большее количество бойцов и техники. Аналитики считают, что российские власти готовятся ко встрече противника, соразмерного с Китаем или НАТО.

      "Россия готовится к тому, чтобы иметь возможность вести региональную и, возможно, длительную и затяжную войну, например, против Китая или НАТО", – указано в докладе.

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      "Россия явно готова использовать военные средства. Поэтому важно понимать, как, и в худшем случае, для чего они могут быть использованы. Военные учения дают намек на это", – отметил Норберг.

      Российские военные учения были направлены и на командное управление, отметил аналитик.

      Все маневры были направлены на уровень, который Министерство обороны России называет "уровнем стратегических операций". И если вы посмотрите на определение этого термина, то увидите, что он касается театра военных действий, который охватывает несколько частей континента,
      – сказал Норберг.

      В России убеждают, что не готовятся к войне, а отрабатывают оборонительные сценарии.

      10 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что цель НАТО – мир без ядерного оружия, однако Альянс не откажется от этого оружия, если этого не сделают Россия и Китай.

      Перед этим, 2 февраля, Россия заявила, что приостанавливает участие в Договоре с США о ликвидации ракет средней и малой дальности и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      Это произошло после того, как США официально сообщили России о приостановлении участия в этом "ракетном договоре". Страна сейчас готовит процедуру выхода из договора и больше не считает себя обязанной выполнять условия этого документа.

      Подписанный в 1987 году "ракетный договор" предусматривал, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности. Однако США решили выйти из соглашения, заявив, что Россия неоднократно нарушала его, разрабатывая запрещенные ракеты.

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      Теги: Новости России НАТО Война исследования Китай Швеция
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 12 февраля
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