Зеркальные ответные меры: Путин объявил о выходе РФ из ядерного соглашения

Российская Федерация приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет размещать в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности, пока там не появится оружие США, пишет российский "Интерфакс".

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Путин сказал, что Россия "не должна втягиваться в затратную гонку вооружений". Поэтому работы по созданию новых видов ракет должны быть проведены в рамках бюджета-2019 и последующих лет без увеличения бюджета Минобороны.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности? ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

Наш ответ (на выход США из Договора – 24 канал) будет зеркальным,

– подчеркнул Путин.

Лидер РФ сказал, что если американские партнеры объявили о том, что они прекращают свое участие в Договоре, то "и мы прекращаем".

Они объявили о том, что они занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое,

– подчеркнул Путин.

Почему начался ракетный конфликт между Россией и США? Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США заканчивается в субботу, 2 февраля.



Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".



В субботу, 2 февраля, Соединенные Штаты должны прекратить свои обязательства по Договору о РСМД и начать процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев, США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанное с ними оборудование.



В России на возможное расторжение договора реагируют обвинениями и все новыми и новыми упреками в сторону США. В частности, недавно Владимир Путин подчеркнул, что в случае отмены договоренностей России удастся "гарантировать себе безопасность", а "человечеству должно хватить здравого смысла", чтобы не развивать конфликт. Кроме того, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет о решении США и обвиняет Вашингтон в "нежелании вести какие-либо существенные переговоры".