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      Дзеркальні заходи у відповідь: Путін оголосив про вихід РФ з ядерної угоди

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      Дзеркальні заходи у відповідь: перша реакція Путіна на вихід США з ядерної угоди
      Дзеркальні заходи у відповідь: перша реакція Путіна на вихід США з ядерної угоди / Фото з відкритих джерел

      Російська Федерація призупиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

      Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не розміщуватиме в інших регіонах світу зброю середньої і меншої дальності, поки там не з'явиться зброя США пише просійський "Інтерфакс".

      Читайте також: Історична подія: Помпео оголосив про вихід США з ядерного договору

      Путін заявив про зупинення участі Росії в угоді про ліквідацію ракет. Він сказав, що Росія "не має втягуватися у витратну гонку озброєнь". Тож роботи зі створення нових видів ракет мають бути проведені в рамках бюджету-2019 і наступних років без збільшення бюджету Міноборони.

      Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Наша відповідь (на вихід США з Договору – ред. 24 канал) буде дзеркальною,
      – наголосив Путін.

      Лідер РФ сказав, що якщо американські партнери оголосили про те, що вони припиняють свою участь у Договорі, то "і ми припиняємо".

      Вони оголосили про те, що вони займаються науково-дослідними і дослідно-конструкторськими роботами, і ми будемо робити те ж саме,
      – наголосив Путін.

      Чому розпочався ракетний конфлікт між Росією та США?Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.

      Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".

      У суботу, 2 лютого, Сполучені Штати мають припинити свої зобов'язання за Договором про РСМД і почати процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців, США вимагають, щоб Росія знищила всі ракети, які порушують договір, а також пускові установки і пов'язані з ними обладнання.

      У Росії на можливе розірвання договору реагують звинуваченнями та все новими й новими закидами у бік США. Зокрема, нещодавно Володимир Путін наголосив, що в разі скасування домовленостей Росії вдасться "гарантувати собі безпеку", а "людству має вистачити здорового глузду", аби не розвивати конфлікт. Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія шкодує про рішення США і звинувачує Вашингтон у "небажанні вести будь-які суттєві переговори".

      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Ядерна безпека Новини США Зброя
      Джерело: 24 Канал
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