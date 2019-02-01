Історична подія: Помпео оголосив про вихід США з ядерного договору

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни. Все через те, що Росія роками порушувала домовленості.

Майк Помпео виступив із гучною заявою у п'ятницю у Державному департаменті, звинувативши Росію у виході США з ядерного договору, повідомляє ABC News.

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Договір довгий час відігравав головну роль в обмеженні певних видів ядерного озброєння, яке можуть розгорнути як США так і Росія. Без цього договору можлива нова гонка ядерних озброєнь.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

Порушення Росією договору піддали великому ризику життя мільйонів європейців та американців… Наш обов’язок – відповісти належним чином,

– сказав Помпео

Тож у Росії залишився один день аби повернутися до виконання договору. Якщо цього не станеться, то 2 лютого США почне процес виходу з ДРСМД.

Чому розпочався ракетний конфлікт між Росією та США? Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершується у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



У суботу, 2 лютого, Сполучені Штати припинять свої зобов'язання за Договором про РСМД і почнуть процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців, США вимагають, щоб Росія знищила всі ракети, які порушують договір, а також пускові установки і пов'язані з ними обладнання.



У Росії на можливе розірвання договору реагують звинуваченнями та все новими й новими закидами у бік США. Зокрема, нещодавно Володимир Путін наголосив, що в разі скасування домовленостей Росії вдасться "гарантувати собі безпеку", а "людству має вистачити здорового глузду", аби не розвивати конфлікт. Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія шкодує про рішення США і звинувачує Вашингтон у "небажанні вести будь-які суттєві переговори".