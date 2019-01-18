Вирішує Москва: у Німеччині спрогнозували подальшу долю ракетного конфлікту між РФ і США

Берлін вважає, що Москва відповідає за збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Росія порушує домовленості, тому від неї залежить втихомирення конфлікту.

Про це заявив глава МЗС ФРН Хайко Маас, пише ТАСС.

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Німецький міністр обговорив ракетне питання з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Після них він заявив, що цей договір може врятувати Росія.

Не секрет, що ми, як і інші держави НАТО, вважаємо, що є ракета, яка цей договір порушує, і вона повинна бути ліквідована,

– сказав Маас.

Він також додав, що домовленості 30 років "гарантували Європі безпеку", відтак Німеччина дуже зацікавлена у їхньому збереженні.

"Він стосується інтересів безпеки фундаментальним чином, тому федеральний уряд робить все, аби у цього договору було майбутнє", – підкреслив голова німецького МЗС.

До слова, заступник держсекретаря з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон заявив, що США мають намір 2 лютого розпочати вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.



Нагадаємо, що 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.



Ще раніше, у жовтні, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.