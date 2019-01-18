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      Вирішує Москва: у Німеччині спрогнозували подальшу долю ракетного конфлікту між РФ і США

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      У Берліні спрогнозували подальшу долю ракетного конфлікту між РФ і США
      У Берліні спрогнозували подальшу долю ракетного конфлікту між РФ і США / Фото з відкритих джерел

      Берлін вважає, що Москва відповідає за збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Росія порушує домовленості, тому від неї залежить втихомирення конфлікту.

      Про це заявив глава МЗС ФРН Хайко Маас, пише ТАСС.

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      Німецький міністр обговорив ракетне питання з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Після них він заявив, що цей договір може врятувати Росія.

      Не секрет, що ми, як і інші держави НАТО, вважаємо, що є ракета, яка цей договір порушує, і вона повинна бути ліквідована,
      – сказав Маас.

      Він також додав, що домовленості 30 років "гарантували Європі безпеку", відтак Німеччина дуже зацікавлена у їхньому збереженні.

      "Він стосується інтересів безпеки фундаментальним чином, тому федеральний уряд робить все, аби у цього договору було майбутнє", – підкреслив голова німецького МЗС.

      До слова, заступник держсекретаря з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон заявив, що США мають намір 2 лютого розпочати вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

      Нагадаємо, що 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. 

      Ще раніше, у жовтні, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.

      Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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