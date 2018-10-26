Розірвання ракетного договору: лідери США та Франції зустрінуться з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон і лідер США Дональд Трамп під час телефонної розмови домовилися обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Про це повідомило агентство Bloomberg.

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Відомо, що 11 листопада лідери двох країн приїдуть в Париж, коли там відзначатимуть сторіччя закінчення Першої Світової війни. Трамп і Путін можуть провести там переговори, головною темою яких стане ДРСМД.

Нагадаємо, 20 жовтня Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче розірвати з Росією договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. За його словами, саме Кремль порушив умови цієї угоди.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати і розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.