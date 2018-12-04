Вихід США із ракетного договору: Вашингтон зробив різке попередження для РФ

США зупинять виконання своїх зобов'язань за Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео за підсумками зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі, передає ТАСС.

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США зупинять виконання своїх зобов'язань за Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ми високо цінуємо підтримку з боку НАТО,

– сказав він.

Помпео додав, що США, своєю чергою, протягом вказаних 60 днів не будуть розробляти такі системи.

"Протягом цих 60 днів ми не будемо розробляти, виробляти або розміщувати такі ракетні системи. Якщо Росія перегляне своє рішення, повернеться до договору і ліквідує свою ракетну програму, ми будемо вітати це", – зазначив держсекреатр США.

Нагадаємо, що ще у жовтні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності?ДРСМД був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.